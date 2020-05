Seit Montag entsteht in Premnitz Brandenburgs größtes Gemälde

Premnitz

Mit sehr viel Regen war das Wetter am Montag gar nicht ideal. Doch der Zeitplan steht fest, deshalb haben in Premnitz trotzdem die Arbeiten am größten Gemälde des Landes Brandenburg begonnen. Wegen der vielen Feuchtigkeit hat es der Mögeliner Fassadenkünstler Marco Brzozowski aber etwas ruhiger angehen lassen.

Die EEW Premnitz errichtet derzeit für 60 Millionen Euro an ihrem Müllheizkraftwerk im Industriepark eine zweite Verbrennungslinie. Das hat das Unternehmen zum Anlass genommen, den Bunkerkopf des bestehenden Kraftwerks mit einem Riesenbild bemalen zu lassen.

So soll die Wand später aussehen. Quelle: Marco Brzozowski

Insgesamt ist die Fläche über 2000 Quadratmeter groß. Die mittlere Fläche, die ziemlich parallel zur nahen B102 verläuft, hat rund 1000 Quadratmeter. Die beiden Seitenflächen sind jeweils rund 500 Quadratmeter groß. Den letzten Ausschlag zur Bemalung dürfte gegeben haben, dass die einst leuchtend rote Farbe des Bunkerkopfes schon sehr blass geworden war und hässliche rostbraune Streifen die Fläche verunzierten.

Die EEW hatte Marco Brzozowski um mehrere Entwürfe gebeten. In die Endauswahl kamen schließlich vier Vorschläge, bei denen stets Naturmotive aus der heimischen Region die tragende Rolle spielten. Beim Premnitzer Uferfest im vergangenen Jahr stimmten dann die Besucher mit großer Mehrheit für den „Havelspaziergang“, der jetzt ausgeführt wird.

„Ziemlich aufgeregt...“ sei er, sagte Marco Brzozowski an seinem ersten Tag. Das sei er eigentlich immer, wenn er mit einem neuen Werk beginnt. Immer wieder habe er in den vergangenen Wochen darüber nachgedacht, wie er das Bild ausgestalten wolle.

Allein, was den Himmel betrifft, will er mit sieben verschiedenen Blautönen arbeiten. Einen möglichst natürlichen Farbverlauf will er hinbekommen. Außerdem soll sich der gemalte Himmel später für die Betrachter sehr harmonisch in den echten Himmel einfügen.

Der Künstler hat oft und genau über die Blickwinkel nachgedacht, die sich den Betrachtern bieten – und will danach auf seinem Bild die Blautöne platzieren.

Anfang wenig spektakulär

Die ersten Tage werden von der Bildgestaltung her wenig spektakulär. Die von einer Baufirma bereits sanierte Betonfläche wird der Künstler eigenhändig zuerst mit Tiefengrund streichen und danach mit zwei Schichten „Betonfinish“ versehen. Hierbei werden schon die ersten großen Farbbereiche angelegt. Um möglichst deckende Farbschichten hinzubekommen und die Farbverläufe schon im Groben vorgeben zu können, verwendet Marco Brzozowski eine spezielle Spritzpistole, die bis zu 40 Zentimeter breite Streifen sauber hin bekommt.

Vor dem Beginn jeder Bemalung sollte die Fläche „trocken, sauber und tragfähig“ sein, hat der Künstler erklärt. Deshalb seien Regentage am Anfang gar nicht günstig.

Er stieg erst einmal auf das Gerüst, um sich die Wand aus der Nähe anzusehen. Trocken genug oder nicht? Gerade am Anfang sei es wichtig, keine Fehler zu machen, hat er angemerkt.

Marco Brzozowski (links) und Klaus Piefke mit dem Entwurf, über den ein Raster gelegt worden ist. Quelle: Bernd Geske

Als Figuren werden auf der ersten Wand unter anderem ein Storch, zwei Schwäne, eine Schwalbe und ein Junge zu sehen sein.

Brzozowski richtet sich bei der Vergrößerung seines Entwurfes nach einem Raster. Er richtet sich nach dem Baugerüst, das Fächer von zwei mal 2,50 Meter hat. Die letzten Konturen trägt er mit Farbspray auf. Dafür stehen ihm insgesamt 600 Farbtöne zur Verfügung. Auf die ganze Fläche bezogen, wird er rund 1220 Liter Farbe verbrauchen.

Seine Arbeitshöhe wird zwischen 20 und 35 Metern liegen. An Höhen wie diese müsse er sich immer wieder ein bisschen gewöhnen, sagt er. Aber sonst sei das kein Problem. Als frei schaffender Künstler hat er bei früheren Bildern auch schon öfter mal von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gearbeitet. EEW Premnitz hat ihm aber vorgegeben, sich an die Regelungen des Unternehmens zu halten, die mehr als zehn Stunden Arbeit am Tag nicht erlauben.

Anstoß zum Anhalten

„Heimat, Natur, hier bin ich aufgewachsen“, kommentiert Marco Brzozowski das Werk, das er jetzt schaffen will. Wenn die Vorbeifahrenden auf der B102 die wunderschöne Umgebung auf dem Großgemälde sehen, würden sie das ja vielleicht zum Anstoß nehmen, einmal anzuhalten und sich die Umgebung anzusehen.

Das künftige Großgemälde auf dem Bunkerkopf werde ein schönes Intro auf dem Weg in den Naturpark Westhavelland sein, sagt EEW-Chef Klaus Piefke. Es werde ein echter Hingucker und sich zu einem künftigen Wahrzeichen von Premnitz entwickeln.

Von Bernd Geske