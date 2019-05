Premnitz

Bei der Kommunalwahl am Sonntag werden die Einwohner von Premnitz für die 18 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) eine Auswahl von Kandidaten haben, die seit der Wende niemals größer war. Sieben Listen wird es diesmal geben.

Aus einer achten Liste, die sich nach Abgabe der Wahlvorschläge angedeutet hatte, ist nichts geworden. Der Bewerber, der für die Republikaner ins Rennen gehen wollte, hat die nötigen zehn Unterstützungsunterschriften nicht bekommen.

Die Stadt Premnitz Die Kleinstadt Premnitz liegt an der Havel und befindet sich im Landkreis Havelland. Einwohner: 8375 Fläche: 46,27 Quadratkilometer Ortsteile: Döberitz und Mögelin

Zu den Parteien, die jetzt schon in der SVV sind: Mit der längsten Liste, die 13 Plätze hat, tritt die SPD an. Ihre Spitzenkandidatin ist Katja Poschmann. Die Linken gehen mit zehn Kandidaten ins Rennen. Ihre Liste führt Brigitte Degner an.

Die CDU hat eine Liste mit neun Bewerbern, Spitzenkandidat ist hier Christian Peter. Die Wählergemeinschaft Döberitz-Mögelin-Premnitz (DMP) hat eine Liste mit acht Plätzen. Auf Platz 1 steht Marcel Kibbert. Für die AfD tritt wieder Kai Berger an.

Wer regiert jetzt? Bürgermeister: Ralf Tebling ( SPD) Stadtverordnetenversammlung: SPD (5 Sitze), CDU (4 Sitze), Unabhängige Wählergemeinschaft Döberitz-Mögelin-Premnitz (4 Sitze), Die Linke (4 Sitze), AfD (1 Sitz)

Die FDP, die 16 Jahre lang keine Bewerber für die SVV Premnitz benannte, hat diesmal eine Liste von acht Kandidaten aufgestellt. An der Spitze steht hier Hartmut Fellenberg. Erstmals überhaupt werden auch Bündnis 90/Die Grünen auf dem Wahlzettel vertreten sein. Einziger Kandidat ist Stefan Behrens.

Für den Ortsbeirat Mögelin mit seinen fünf Sitzen schicken die SPD fünf Kandidaten, die CDU drei und die Linken einen Bewerber ins Rennen. Um die drei Plätze im Ortsbeirat Döberitz bewerben sich nur genau drei Kandidaten. Das sind die Linken mit einem Bewerber und die Wählergemeinschaft DMP mit zweien.

Große Frage: Wie viele Wohnungen sollen noch abgerissen werden? Quelle: Bernd Geske

Das Thema, das über fast allen Entscheidungen schweben wird, die die neuen Stadtverordneten zu fällen haben, ist der Stadtumbau. Durch den demografischen Wandel verliert die Stadt kontinuierlich Einwohner. Das hat zur Folge, dass es viel zu viele Wohnungen gibt. Im 2016 beschlossenen Stadtumbaukonzept stand noch, dass in Premnitz bis 2030 weitere 1000 Wohnungen abgerissen werden sollen.

In einer Fortschreibung des Konzeptes vom Ende vergangenen Jahres wird jetzt der Rückbau von nur noch 444 Wohnungen genannt. Die Stadtverordneten werden die konkreten Weichenstellungen festlegen müssen.

Wer tritt an? Stadtverordnetenversammlung: SPD, CDU, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, AfD, FDP, Wählergemeinschaft Döberitz-Mögelin-Premnitz Ortsbeirat Mögelin: SPD, CDU, Die Linke Ortsbeirat Döberitz: Die Linke, Wählergemeinschaft Döberitz-Mögelin-Premnitz

Die vermutlich schwierigste Entscheidung dürften die Anliegerbeiträge für den Ausbau der Mozartstraße bringen. Diese Straße ist 2018 ausgebaut worden. Parallel dazu kam im Land die Debatte über die Abschaffung der Anliegerbeiträge auf. Bislang scheint klar, dass die Kommunen ab 2019 keine Anliegerbeiträge mehr erheben dürfen.

Der Ausbau der Mozartstraße ist aber schon Ende 2018 abgeschlossen worden. Demnach würden die Anlieger beitragspflichtig sein. Da der Anliegeranteil insgesamt 110 000 Euro beträgt und es nur 20 Anlieger gibt, wären die einzelnen Beiträge teilweise beträchtlich. Vor zwei Monaten hat Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) entschieden, vorerst keine Bescheide über die Anliegerbeiträge zu verschicken. Sie sollen erst zugestellt werden, wenn die Rechtslage klar ist.

Beiträge einfach streichen?

Es zeichnet sich ab, dass es in der SVV Diskussionen darüber geben wird, ob die Verwaltung überhaupt noch Anliegerbeiträge für die Mozartstraße erheben soll. Weitgehend sicher ist, dass es ab 2019 für Straßenbaumaßnahmen keine Beiträge mehr geben wird.

Jahr für Jahr wächst in der Grundschule Am Dachsberg die Zahl der Schüler. Vor etwa zwei Jahren hat es in der SVV heftige Debatten darüber gegeben, wie schnell und in welcher Größe die Schule baulich erweitert werden soll. Derzeit läuft der zweite Bauabschnitt. Für den dritten Bauabschnitt zeichnet sich ab, dass zumindest die Wählergemeinschaft DMP hier die Dimension als zu klein ansieht.

Wird der geplante Anbau an der Kita „Waldhaus“ wirklich umgesetzt? Quelle: Bernd Geske

Meinungsstreit hat es in der SVV auch über Tempo und Größenordnung bei der Schaffung von neuen Kita-Plätzen gegeben. Gegenwärtig lässt die Stadt die Planung zur Erweiterung der Kita „Waldhaus“ um 30 Plätze erarbeiten. Denkbar ist die Debatte, ob der Bau wirklich ausgeführt werden soll.

Nicht zuletzt hat sich 2018 die Bürgerinitiative „Leben und Arbeiten im Naturpark“ gegründet, die Entwicklungen im Industriepark kritisch begleitet. Gegenwärtig baut die EEW Premnitz GmbH für 60 Millionen Euro eine zweite Linie an ihrer Müllverbrennungsanlage. Die neuen Stadtverordneten werden sich einen Standpunkt erarbeiten müssen, wie sie zum Industriepark stehen.

Wird der Industriepark künftig kritischer als bisher gesehen? Quelle: Bernd Geske

Von Bernd Geske