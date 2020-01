Gapel

Am Mittwochmorgen stießen gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 102 zwischen Gapel und Pritzerbe zwei Personenwagen und ein Lastwagen zusammen. Eine Autofahrerin überholte des Lastwagen und touchierte diesen, als sie sich wieder einordnen wollte.

Ins Krankenhaus

Anschließend kam die Fahrerin mit dem Auto von der Fahrbahn ab und blieb an einem Baum stehen. Leicht verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ein nachfolgender Wagen touchierte an der Unfallstelle ebenfalls den Lastwagen.

Es bildete sich ein langer Stau. Quelle: CevinDettlaff

Die Bundesstraße 102 war für 45 Minuten voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau, in dem es zu einem weiteren Zusammenstoß kam.

Von MAZ