Bericht über den Datenschutz vorgelegt

Premnitz

Die Premnitzer Datenschutzbeauftragte Annett Wegwerth, die im August 2018 in diese Funktion berufen wurde, hat für Stadtverordnete und Verwaltung erstmals einen Bericht über ihre Arbeit vorgelegt. Ihre Aufgabe ist es, die Stadt bei der Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu unterstützen.

Was den Datenschutz betrifft, der nur einen Teil ihrer Arbeit im Rathaus ausmacht, ist sie dem Bürgermeister direkt unterstellt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit geben die Datenschutzgrundverordnung vom Mai 2018 und das Brandenburgische Datenschutzgesetz vor.

Anzeige

Bürger dürfen nicht mitlesen

Punkte, die beachtet werden müssen, können sein: Rechner von Verwaltungsbeschäftigten müssen so aufgestellt sein, dass Bürger auf den Bildschirmen nichts unbefugt lesen können. Ebenso müssen die Arbeitsplätze so aufgeräumt sein, dass Besucher nichts unerlaubt lesen können. Sie achte darauf, erklärt Annett Wegwerth, dass die Löschfunktion im Großraumkopierer aktiviert ist. Sollte es vorkommen, dass sich an einem Rechner Fehlzugriffsmeldungen häufen, müsse das überprüft werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Wie in ihrem Bericht steht, hatten Begehungen des Rathauses ergeben, dass der Serverraum nicht ausreichend geschützt war. Auch die Aufbewahrung des Generalschlüssels sei nicht ausreichend sicher gewesen. In beiden Fällen sei Abhilfe geschaffen worden.

Kein Fehler festgestellt

Im Berichtszeitraum habe es eine Beschwerde von einem Bürger gegeben, teilt sie mit. Die Überprüfung habe aber ergeben, dass keine Verfehlungen festzustellen waren.

Auf der Stadtverordnetenversammlung im Dezember war beschlossen worden, dass Premnitz ein Mitglied des neuen Zweckverbandes „Digitale Kommunen Brandenburg“ werden soll. Annett Wegwerth erklärt, die Stadt verspreche sich davon die Steigerung der IT-Sicherheit, effektiveren Schutz personenbezogener Daten bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und eine Optimierung der Verwaltungsprozesse.

Von Bernd Geske