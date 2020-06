Rathenow

Erst vor drei Wochen hatte Richter Robert Ligier am Amtsgericht einen 47-Jährigen Rathenower wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften zu einer Freiheitsstrafe von einem halben Jahr, ausgesetzt zu drei Jahren auf Bewährung, verurteilt.

Dasselbe Strafmaß verhängte Ligier am Dienstagnachmittag erneut. Wieder ging es dabei um kinderpornografische Dateien. Dieses Mal stand der 59-Jährige Andreas L. aus Premnitz vor Gericht.

Zwischen Januar 2018 und Ende März 2019 hatte er 95 Bilder mit eindeutigem Inhalt aus dem Internet auf sein Smartphone geladen.

Polizei beschlagnahmte Dateien

„Auf den Bildern sind unter anderem unbekleidete Kinder, die deutlich jünger als 14 Jahre sind, mit weit gespreizten Beinen zu sehen. (...) Sowie Kinder, die Oralverkehr bei einer männlichen Person ausüben“, heißt es unter anderem in der Anklageschrift.

Andreas L. ließ von seinem Anwalt eine Erklärung verlesen, in der er alle Taten vollumfänglich einräumt. Er erklärte außerdem, dass er auf entsprechenden Seiten im Internet unterwegs war und sich dabei die Bilder eher zufällig heruntergeladen hatte.

Die Polizei hatte die Dateien am 29. März 2019 in der Wohnung des Angeklagten in Premnitz sichergestellt. Dabei hätten die Beamten keine weiteren Gegenstände oder Dateien gefunden, die auf Pädophilie hindeuten, so der Verteidiger.

G. sehnte sich danach, etwas anderes zu sehen

Gekauft hatte Andreas L. das beschlagnahmte Smartphone im Januar 2018. Daraus schloss sein Anwalt, dass der Tatzeitraum auf ein bis maximal eineinhalb Jahre begrenzt sei.

Zudem habe L. Konsequenzen aus seinem Verhalten gezogen und den Mobilfunkvertrag gekündigt, sodass er nun nicht mehr mit dem Smartphone im Internet surfen könne.

„Wie kam es überhaupt dazu? Wie und warum haben sie diese Dateien heruntergeladen?“, wollte Richter Ligier von dem Angeklagten wissen. „Ich bin alleinstehend und manchmal hat man Sehnsucht danach, etwas anderes zu sehen. Ich habe mir auch ältere und jüngere Frauen angeschaut“, erklärte Andreas L. dem Gericht.

G. räumt ein, einen Fehler begangen zu haben

Dass er eher zufällig auf kinderpornografische Dateien stieß, glaubte ihm der Richter nicht. „Sie wissen doch, was hinter solchen Bildern steckt. So lange Menschen wie sie, dieses Material konsumieren, so lange wird dieser Markt existieren und weiterhin unfassbares Leid verursachen. Das muss Ihnen bewusst sein“, machte Robert Ligier deutlich.

Andreas L., der als Ausbilder in einem Betrieb in Premnitz arbeitet, räumte ein, einen Fehler begangen zu haben. Der Staatsanwalt hatte derweil keine Fragen an den Angeklagten. In seinem Plädoyer machte er aber deutlich, dass allein der Versuch der Beschaffung solcher Bilder strafbar ist.

„Die Bilder, die der Angeklagte auf seinem Mobiltelefon hatte, sind Darstellungen realer Missbrauchshandlungen. Das ist straferschwerend zu berücksichtigen“, betonte der Staatsanwalt. Hinzu komme, dass sehr junge Kinder im Alter von drei bis vier Jahre zu sehen sind, die vergewaltigt sowie zu Oral- und Analverkehr gezwungen werden.

Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafe

„95 Bilddateien, das ist eine ganze Menge. Dennoch befinden wir uns in einem Grenzbereich, in dem wir uns fragen müssen, ist eine Geldstrafe noch angemessen oder ist hier eine Freiheitsstrafe angebracht“, erklärte der Staatsanwalt und plädierte angesichts der erwähnten Fakten für eine Freiheitsstrafe von einem halben Jahr.

Da L. nicht vorbestraft ist, sei diese zu drei Jahren auf Bewährung auszusetzen. Dazu forderte der Staatsanwalt eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro. Auf eine Weisung zu einer Psychotherapie verzichtete er, weil dies voraussetzen würde, dass eine begründete Pädophilie vorliegt. Das sei in diesem Fall schwer möglich.

Verteidige plädiert für eine Geldstrafe

Der Verteidiger beantragte dagegen lediglich eine Geldstrafe in Höhe von 1000 bis 1600 Euro. Was er unter anderem damit begründete, dass es sich um einen relativ kurzen Zeitraum und in seinen Augen auch um eine recht geringe Anzahl von ausschließlich Bilddateien handele. Auch das Geständnis und die Tatsache, dass sein Mandant Konsequenzen gezogen hat, führte er als Begründung an.

Robert Ligier folgte in Gänze dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft. „Das soll Ihnen Warnung genug sein, um künftig die Finger davon zu lassen“, so Ligier. Andreas L. akzeptiere das Urteil und erklärte, auf weitere Rechtsmittel zu verzichten.

Von Christin Schmidt