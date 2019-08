Premnitz

Eine 32-Jährige Bürgerin des Landkreises Havelland kam nach eigenen Angaben am Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr mit einer Freundin aus einer Gaststätte in Premnitz und wurde auf dem Gehweg der Schillerstraße von einem 34-jährigen Mann tschetschenischer Herkunft – Wohnort im Havelland – an die Brust gefasst.

Als sie daraufhin um Hilfe gerufen habe, kam ein Bekannter der Frau aus der Gaststätte heraus und brachte den 34-Jährigen, der augenscheinlich stark betrunken war, zu Boden. Die hinzugerufene Polizei nahm eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung auf und veranlasste die ärztliche Untersuchung des Beschuldigten.

Von Bernd Geske