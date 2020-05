Premnitz

Ein Zeuge meldete am frühen Sonntagmorgen über den Notruf einen Brand im Bereich eines Garagenkomplexes an der Karl-Marx-Straße in Premnitz. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Insgesamt hatten etwa 45 Quadratmeter Unterholz und Gebüsch in einem kleinen Waldstück gebrannt. Die Ursache ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Eine Anzeige wegen Brandstiftung wurde aufgenommen.

Von Bernd Geske