Brandenburgs größtes Gemälde entsteht in Premnitz

Rathenow

Auf der Großbaustelle der EEW Premnitz GmbH am Rande des Industrieparks hin zur B 102 wird es nun noch ein bisschen bunter als bisher zugehen. Am Montag beginnen dort die ersten Arbeiten für ein Kunstprojekt, bei dem das „größte Gemälde des Landes Brandenburg“ entstehen soll, wie es Unternehmen beschrieben hat.

Mit einer Größe von 2000 Quadratmetern kann das künftige Bild sicher nur von sehr wenigen Werken durch starke Ausmaße übertroffen werden. Außergewöhnlich heimatlich wird es noch dadurch, dass Motive aus der Natur des Havellandes dargestellt werden. Der Mögeliner Fassadenkünstler Marco Brzozowski hat den Auftrag bekommen.

Der Mögeliner Fassadenkünstler Marco Brzozowski (links) und EEW-Geschäftsführer Klaus Piefke können ihre Vorfreude nicht verbergen. Quelle: Bernd Geske

Auf dem Premnitzer Uferfest im letzten August hatte das Unternehmen die Gäste abstimmen lassen, welchen von vier vorgestellten Entwürfen sie am liebsten hätten. Dabei kam der „Havelspaziergang“ mit 355 Stimmen mit klarem Vorsprung als Sieger heraus.

EEW nutzt für das aufwendige Bemalungsprojekt eine einmalige Gelegenheit. Gegenwärtig wird mit einer Investition von 60 Millionen Euro an die Müllverbrennungsanlage eine zweite Linie angebaut. Da fällt für die Kaufleute der Firma nicht so schmerzlich ins Gewicht, wenn für das Riesenbild „mehrere hunderttausend Euro“ zu bezahlen sind, wie Geschäftsführer Klaus Piefke sagt. Der wesentliche Teil dieses Geldes, erklärt er, werde für das Baugerüst gebraucht. Positiv daran: Die Gerüstbauer seien sowieso schon auf der Baustelle.

Aus der Not eine Tugend

EEW Premnitz macht aber auch aus einer Not eine Tugend. In alle Richtungen bietet der Bunkerkopf schon seit Jahren weithin ins Land einen sehr unansehnlichen Anblick, weil die Farbe verblasst ist und diverse hässliche Streifen das große Bauelement übel verunzieren.

Ab Montag wird nun an der Nordseite das erste Baugerüst aufgestellt. Links, wenn man von der Bundesstraße schaut. Zunächst wird die Bunkerfassade saniert. Erst sandgestrahlt, dann werden Problemstellen aus dem Beton entfernt und am Ende kommt eine neue Putzschicht drauf. Anfang Mai, so lautet der Plan, fängt Marco Brzozowski mit dem Bemalen an. Die erste Teilfläche ist rund 500 Quadratmeter groß.

Drei Durchgänge mit Farbe

Wie der Künstler sagt, wird er zunächst zwei Schichten von Farben streichen, die sich an den späteren Bildsegmenten orientieren. Zum Abschluss führe er beim dritten Durchgang das Werk dann detailliert aus und entscheide live auf dem Gerüst, wie genau was wird.

Bauleiter Karl-Heinz Plepla, Chef auf der Großbaustelle nebenan, sagt, dass die zwei Vorhaben sich gegenseitig nicht stören. Und bei EEW wird darüber nachgedacht, wie man am besten eine Baustellenkamera installiert, damit die interessierte Öffentlichkeit das Wachsen des Riesenbildes beobachten kann.

Von Bernd Geske