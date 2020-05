Bürgerhaushalt geht ohne Abstimmung durch

Premnitz

Der erste Premnitzer Bürgerhaushalt steht fest. Insgesamt 54 Vorschläge sollen im Haushaltsjahr 2021 verwirklicht werden. Bis 31. März hatten die Premnitzerinnen und Premnitzer die Gelegenheit, ihre Wünsche bei der Verwaltung einzureichen.

Eine erste Bestandsaufnahme kurz nach Ablauf der Frist hatte ergeben, dass 54 Vorschläge eingereicht worden waren. Allerdings nahm sich das Rathaus im Anschluss die Zeit, um alle Vorschläge zu prüfen. Zu ermitteln war, ob die Stadt für den eingereichten Vorschlag überhaupt zuständig ist und ob möglicherweise mehrere Bürger den gleichen Vorschlag gemacht haben. In einigen Fällen waren überhaupt erst Kostenvorschläge zu ermitteln.

Pro Einwohner ein Vorschlag

Entgegen der Bürgerhaushaltssatzung, in der pro Einwohner nur jeweils ein Vorschlag zur Realisierung zugelassen ist, hatten diverse Vorschläge trotzdem mehrere Projekte umfasst. Zudem war zu klären, ob nach der Prüfung die Summe aller tatsächlich realisierbaren Vorschläge über dem Gesamtbetrag von 43.000 Euro liegen würde.

Bei einer solchen Budgetüberschreitung hätten die Bürger über die Vorschläge abstimmen müssen. Der Abstimmungsvorgang hätte im Mai beginnen sollen. Wie die Stadtverwaltung jetzt auf MAZ-Nachfrage mitgeteilt hat, ist eine Abstimmung nicht erforderlich. Alle gültigen Vorschläge, die nach der Prüfung im Rathaus realisierbar sind, liegen insgesamt unter 43.000 Euro.

Info-Vorlage für die SVV

Die Liste der Vorschläge sei an die Auszählkommission für den Bürgerhaushalt weitergeleitet worden und an alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung (SVV) hätten sie bekommen, sagt Bürgermeister Ralf Tebling. Es gebe außerdem eine Informationsvorlage für die nächste SVV am 18. Juni, in der alle wichtigen Informationen noch einmal zusammengefasst werden.

Sofern der Stadt ihr Haushalt 2021 wegen der Corona-Krise nicht noch aus den Händen gleite, so der Bürgermeister, würden dann alle gültigen Projekte umgesetzt.

