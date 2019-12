CDU-Ortsverband hat neues Führungsduo gewählt

Premnitz

Als wegen Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der Kommunalwahl Johannes Wolf und Christian Peter im Laufe dieses Jahres nur wenige Monate nacheinander aus der CDU austraten, hat der Ortsverband Premnitz erst seinen stellvertretenden Vorsitzenden und dann auch den Vorsitzenden verloren. Vor einigen Tagen hat der Ortsverband einen neuen Vorstand gewählt.

Vorsitzender ist jetzt Steven Rügen, der bislang nicht im Vorstand war. Sein Stellvertreter wurde Oliver Paulick, vorher Mitgliederbeauftragter. Michael Wischer ist Schatzmeister geblieben. Neu dabei ist Anya Quilitsch, jetzt die Mitgliederbeauftragte. Weiterhin Vorstandsmitglieder geblieben sind die beiden Beisitzer Joachim Aurich und Hubert Hackbart.

Ausbruch aus alten Strukturen

Es sei ein Neubeginn, ein Ausbruch aus den alten, festgefahrenen Strukturen, antwortet Steven Rügen auf die Frage, was anders werden soll. Oliver Paulick sagt, früher habe es eine Ämterkonzentration gegeben. An eine geringe Zahl von Mitgliedern seien fast alle Funktionen verteilt worden. Ausdruck des Neubeginns sei, dass die Aufsichtsratsplätze der CDU bei Stadtwerken und PWG nicht an Mitglieder, sondern Bürger mit Fachwissen vergeben worden seien.

Weil die CDU Premnitz mit 17 Mitgliedern ein relativ kleiner Ortsverband sei, teilt das Duo mit, sei es ein Ziel, engagierte neue Mitglieder zu finden. Man habe eine andere Vorstellung von der Meinungsfindung, wie sie in den letzten Jahren gelaufen sei. Es solle versucht werden, in der politischen Diskussion eine gemeinsame Position zu finden, die man dann nach außen vertrete. Jeder müsste damit leben, dass sie anders als seine persönliche Meinung sein könne.

Kein Abriss von Wohnungen mehr

Beim Stadtumbau soll es keinen Abriss mehr geben, teilen Rügen und Paulick mit, die vorhandenen Wohnungen seien besser zu vermarkten. Die CDU werde einen Antrag stellen, den Uferabschnitt von der Pumpstation bis zum ehemaligen ADMV-Gelände neu und attraktiv zu gestalten. Die Zusammenarbeit von Wirtschaftsvertretern und Stadtverordneten solle verbessert werden, man wolle eine Kommunikationsrunde schaffen.

Die Verkehrssituation an der Grundschule soll verbessert werden. Ein Parkplatz soll angelegt werden, wo jetzt der öffentliche Spielplatz ist. Die Spielgeräte sollen aufs Schulgelände, wo der Spielbereich aber öffentlich zugänglich bleiben soll. Bei weiteren Ansiedlungen von Industrie müsse der abwehrende Brandschutz verbessert werden, ohne die Beschäftigung von hauptamtlichen Kräften werde es künftig nicht mehr gehen.

Von Bernd Geske