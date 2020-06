Corona-Fall in Döberitzer Kita: Landkreis macht Einrichtung dicht

Döberitz

Erstmals gibt es in einer Kindertagesstätte des Landkreises Havelland einen Coronafall. Auf Anweisung des Landkreises ist die Kita „Havelspatzen“ im Premnitzer Ortsteil Döberitz seit Donnerstagmorgen geschlossen. Träger der Einrichtung ist die Kinder- und Jugendhilfe gGmbH des Bezirksverbandes Potsdam der Arbeiterwohlfahrt ( Awo).

Schule auch betroffen

Aber das ist noch nicht alles: in Dallgow-Döberitz hat es in einer Schule einen Corona-Fall gegeben. Das bestätigte Landrat Roger Lewandowski. Die Klasse einer bisher nicht genannten Schule ist in Quarantäne. Die Schule bleibe vorerst offen. Unbestätigten Meldungen zufolge hat es auch in einem der beiden Übergangsheime für Asylbewerber in Rathenow einen Corona-Fall gegeben. Details dazu kündigte die Kreisverwaltung für diesen Freitag an.

Die Pressestelle des Landkreises bestätigt, dass am Mittwochabend bekannt wurde, dass eine in der Kita arbeitende Person am Coronavirus erkrankt ist. Die Person selbst und alle ihre ermittelten Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, so die Pressestelle. Die Kontaktpersonen würden jetzt auf das Coronavirus getestet.

Kapazität 45 Plätze

Die Kita „Havelspatzen“ sei vorerst geschlossen worden. Auf die Frage, wie viele Personen in dieser ersten Phase von der Quarantäne und den Tests betroffen sind, hat die Pressestelle des Landkreis bislang nicht geantwortet.

Die Kita „Havelspatzen“ hat eine Kapazität von 45 Plätzen. Wie viele Mädchen und Jungen zuletzt in der Einrichtung waren, wird noch ermittelt. Da alle Kindereinrichtungen im Land am Montag wieder zum Regelbetrieb übergegangen sind, bei dem alle Kinder in die Einrichtung dürfen, wird die Anzahl eher größer gewesen sein.

Nachweis am Abend

Das Verfahren liegt in der Hand des Gesundheitsamtes des Landkreises. Es entscheidet, wer in Quarantäne kommt oder auf das Coronavirus getestet wird.

Wie vom Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling zu erfahren ist, hatte sich eine Angestellte der Kita am Mittwochabend mit milden Symptomen zu ihrem Hausarzt begeben. Weil der Verdacht auf Corona sich ergab, wurde zeitnah ein Test gemacht, der positiv ausgefallen ist. Die Kita sei vorerst für zwei Wochen geschlossen worden.

Kind in der Grundschule

In Quarantäne geschickt würden jetzt alle Personen, die länger als 15 Minuten Kontakt mit der infizierten Frau hatten. Das Gesundheitsamt habe begonnen, die möglichen Infektionsketten zu verfolgen.

Die infizierte Person ist Mutter eines Kindes, das die Grundschule Am Dachsberg in Premnitz besucht. Die Schule ist darüber informiert. Das Kind ist schon auf das Coronavirus getestet worden, bislang liegt aber das Testergebnis noch nicht vor.

Informationen vom Gesundheitsamt

Wie Bürgermeister Ralf Tebling sagt, ist die Stadt Premnitz nicht Herr des Verfahrens. Sie werde aber vom Gesundheitsamt des Landkreises über die aktuellen Entwicklungen informiert.

„Wir hatten gedacht, bei Corona sei jetzt das Schlimmste überstanden“, sagt Ralf Tebling. Der nun aufgetretene Fall zeige, dass die geltenden Maßnahmen wirklich Sinn haben. Das Virus sei keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen.

Zwei Kitas und eine Gruppe

Die Kinder- und Jugendhilfe gGmbH der Awo betreibt schon seit vielen Jahren in der Stadt Premnitz auch die Kita „Waldhaus“ und hat Ende vergangenen Jahres eine Eltern-Kind-Gruppe im Bürgerhaus Liebigstraße eröffnet. Bei der Awo in Potsdam gab es auf die MAZ-Anfrage noch keine Reaktion.

Es heißt, der Hausmeister der Kita „Havelspatzen“ habe tageweise auch in der Kita „Waldhaus“ gearbeitet. Er soll sich ebenfalls in Quarantäne befinden.

Von Bernd Geske