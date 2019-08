Döberitz

Seit einigen Wochen ist das DDR-Museum am Bammer Weg in Döberitz geschlossen, nachdem dessen Inhaber Manfred Hüsges Anfang Juni in seinem 59. Lebensjahr überraschend verstarb. Nach dem ersten Schock durch das unerwartete Ereignis geht bei den Freunden des Hauses natürlich die Frage um, ob nach dem Tod des Eigentümers nun das Museum dem Untergang geweiht ist.

Diese dunkle Vision soll aber nicht Wirklichkeit werden. Wie der Premnitzer Peter Klapp sagt, soll das DDR-Museum so bald wie möglich wieder eröffnet und weiter betrieben werden. Er würde es machen, teilt er mit. Vorher müssten aber noch ein paar rechtliche Fragen geklärt werden.

Ein einfacher Zettel an der Eingangstür... Quelle: Bernd Geske

Manfred Hüsges ist die tragende Figur gewesen, als das DDR-Museum im Jahr 2014 eröffnet worden ist. Er hatte die Gebäudegruppe gekauft, für die neuen Zwecke hergerichtet und damit rund 10000 Quadratmeter zur Verfügung gestellt. Von den zuletzt mehr als 40 000 Exponaten hat er den weitaus größten Teil aus seinem privaten Eigentum zur Verfügung gestellt.

Hüsges, der aus Mönchengladbach stammt, hat aber von Anfang an in Peter Klapp einen gleichgesinnten und engagierten Partner gehabt. Eingeweihte haben immer gewusst, dass der Premnitzer die Ausstellungsstücke für den Teilbereich „Konsum“ beigesteuert hat. Waren des täglichen Bedarfs, vom Lebensmittel bis zum Drogerieprodukt.

Frage der Finanzen

Es gebe eine kleine Gruppe von Unterstützern, berichtet Peter Klapp, die Manfred Hüsges in all den Jahren bei den Angelegenheiten des DDR-Museums geholfen habe. Diese Leute stünden für die Wiedereröffnung bereit. Bevor das aber möglich sei, müsse die Frage der Finanzen geklärt werden.

Manfred Hüsges habe in einem Testament seinen letzten Willen formuliert, sagt Peter Klapp. Dessen Inhalt sei einem engeren Kreis auch bekannt. Darin habe er eindeutig verfügt, dass das Museum nach seinem Tod weiter betrieben werden soll. Sein erklärter Wille sei es, dass die Sammlung nicht auseinander gerissen wird und dass das Gebäude weiterhin zur Verfügung steht.

Bis auf Weiteres geschlossen. Quelle: Bernd Geske

Manfred Hüsges habe bewusst einen Geldbetrag zurück gelegt, mit dem der Beginn des Weiterbetriebs finanziert werden könne. Gegenwärtig warten die Beteiligten darauf, dass der Nachlassverwalter aktiv wird. Es gibt einen Sohn, der bei der Verteilung des Erbes zu berücksichtigen ist und in Mönchengladbach wohnt. Nun müsse geklärt werden, was genau alles vorhanden ist und in welcher Weise es zu verteilen sei.

Innen an der Eingangstür des DDR-Museums teilt ein einfacher Zettel mit, dass es aus persönlichen Gründen bis auf Weiteres geschlossen ist. Wegen der rechtlichen Fragen müsse er mit der Wiedereröffnung warten, bis die testamentarischen Angelegenheiten geklärt sind, teilt Peter Klapp mit. Er fahre derzeit regelmäßig zum Museum, um nach dem Rechten zu sehen. Aber an eine Öffnung sei gegenwärtig nicht zu denken.

Verein oder Stiftung

Wahrscheinlich müsse ein Verein oder eine Stiftung gegründet werden, um einen Träger für das Betreiben des Museums zu haben. Für die Wiedereröffnung sei zwar Geld aus dem Erbe da. Doch längerfristig werde man ohne neue Einnahmen nicht auskommen. Schließlich würden für die Gebäudegruppe regelmäßig Kosten für das Betreiben und die Instandhaltung anfallen. Bislang hatte das DDR-Museum stets von Anfang Mai bis Ende Oktober geöffnet und war in der kalten Jahreszeit geschlossen.

1993 war es, als Manfred Hüsges aus Westdeutschland erstmals in den Osten der Republik fuhr. „Ich habe gedacht, ich bin auf einem anderen Planeten“, hat er später von seinen ersten Eindrücken erzählt. Gefahren ist er damals mit einer offenen Version des amerikanischen Supersportwagens „Cobra“. 368 PS und 4,7-Liter-Motor. Er war sogar Bundesvorsitzender der Cobra-Freunde. Sehr schnell entflammte sein Herz aber für den DDR-Pkw Trabant. Bis zu 60 Stück hat er allein davon zeitweise besessen – und seine Sammlung von Stücken aus der DDR immer mehr erweitert.

Von Bernd Geske