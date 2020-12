DMP Premnitz: Warnke geht und Wolf kommt

Premnitz

Klaus-Wolfgang Warnke von der Wählergemeinschaft Döberitz-Mögelin-Premnitz (DMP) hat sein Mandat für die Stadtverordnetenversammlung (SVV) Premnitz abgegeben. Im Alter von 70 Jahren habe bei ihm das Gehör in einem Umfang nachgelassen, erklärt er, dass es ihm zunehmend schwer falle, dem Verlauf von Sitzungen zu folgen.

Er gehörte 2002 zu den Gründern der Wählergemeinschaft, die bei der Kommunalwahl 2003 zum ersten Mal antrat und auch den Sprung in die SVV meisterte. Bei allen Wahlen habe er es geschafft, ins Parlament zu kommen, berichtet er. Zu Beginn sei er Fraktionsvorsitzender und Schatzmeister von DMP gewesen. Als „spannend“ bezeichnet er seine Tätigkeit im Präsidium der SVV.

„Premnitzer Weg“ eingebracht

Klaus-Wolfgang Warnke weist darauf hin, dass er persönlich die Schaffung des „Premnitzer Weges“ ins Parlament eingebracht hat. 2011 hatte DMP diesen Vorschlag gemacht und die Zustimmung der anderen Stadtverordneten bekommen. Als Sinnbild steht der Premnitzer Weg für die ausgeprägte Sachorientierung der Stadtverordneten bei ihren Entscheidungen. Außerdem hat zwischen Rathaus und Havel auch tatsächlich ein gepflasterter Weg diesen Namen bekommen. Dort können Interessierte für engagierte Premnitzer Gedenksteine setzen lassen, um an sie zu erinnern.

Zusammen mit DMP habe er sich sehr für die Buga in Premnitz eingesetzt, blickt Warnke zurück. Er persönlich habe für die nötigen Stimmen gesorgt, damit das Einlaufbauwerk der Pumpstation an der Havel eine Aussichtsplattform bekommen konnte. „Weh getan“ habe ihm die Schließung der Kita „Wichtelburg“, räumt er ein. Damals habe man Kita-Plätze vom Markt nehmen müssen. Aus der Sicht von DMP hätte eine andere Kita geschlossen werden sollen, aber dafür habe man leider keine Mehrheit bekommen.

Seit 1990 in der SVV

Den frei gewordenen Sitz in der SVV übernimmt nun Johannes Wolf (69 Jahre), der zur Kommunalwahl bei DMP die nächsthohe Stimmenzahl bekam. Seit 1990 war er Mitglied der SVV, damals aber in der Fraktion CDU/Kulturbund, später nur noch CDU. Wegen Unstimmigkeiten im Premnitzer Ortsverband der CDU im Vorfeld der Kommunalwahl 2019 verließ er die Partei, trat einige Zeit später in die Wählergemeinschaft DMP ein, kandidierte auf dieser Liste auch bei der Wahl, errang aber zunächst keinen Sitz.

Nun ist er doch wieder drin. Er fühle sich fit, teilt Johannes Wolf mit, und als Rentner habe er Zeit. Bei DMP herrsche ein sehr gutes Klima, die kommunalpolitische Arbeit sei hier sehr konstruktiv und mache ihm Spaß. Er erinnert daran, dass die CDU vor einigen Jahren zusammen mit DMP die Themen Schule und Kita angeschoben habe. Das solle ein Beitrag dazu sein, um junge Leute für Premnitz zu interessieren.

Blick zur Oberschule

Johannes Wolf verweist darauf, dass mittlerweile an der Grundschule viel gemacht worden ist. Man müsse nun darauf achten, an der Oberschule etwas zu tun. Wichtig sei aus seiner Sicht auch die Förderung der Wohnbebauung, um einen Bevölkerungszuwachs zu erreichen und so die Stadt lebendig zu erhalten.

„Ich danke Klaus-Wolfgang Warnke sehr herzlich für seine jahrzehntelange Arbeit“, sagt Marcel Kibbert, Vorsitzender der SVV-Fraktion DMP/ FDP. Gerade in den Bereichen Schule und Kita habe es mit ihm eine tolle Zusammenarbeit gegeben, weil er als langjähriger Leiter der Grundschule dort viele Kenntnisse hatte.

Marcel Kibbert war es, der Johannes Wolf nach dessen Austritt aus der CDU gefragt hatte, ob er zu DMP kommen wolle. „Wir sind eine tolle Truppe“, lobt er seine Wählergemeinschaft, „und es macht Spaß, zu sehen, was wir erreicht haben.“

Von Bernd Geske