In der Dachsbergschule sind 22 Kinder übrig geblieben

Premnitz

Unterricht ist untersagt. So wie alle anderen Schulen im Land ist auch die Grundschule Am Dachsberg in Premnitz seit Mittwoch geschlossen. Von insgesamt 395 Kindern, die die Schule in normalen Zeiten besuchen, sind nur noch 22 übrig geblieben. Auf Antrag haben sie eine Sondererlaubnis für den Hort bekommen, weil ihre Eltern im Bereich der „kritischen Infrastruktur“ arbeiten.

„Für die Betreuung der Kinder ist jetzt allein der Hort zuständig“, sagt Schulleiter Jens Martin. Am Mittwoch seien zum bislang letzten Mal alle Lehrkräfte in der Schule gewesen. Jetzt müssten sie ihren Dienst von zu Hause aus verrichten. Für alle sei am Dienstag noch eine dienstliche E-Mail-Adresse eingerichtet worden. Darüber müssten sie erreichbar sein und könnten Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler verschicken, die auf diese Art erreichbar sind.

Das hat Schulleiter Jens Martin auch noch nicht erlebt: Es sind keine Ferien und trotzdem sind wochenlang keine Kinder da. Quelle: Bernd Geske

Alle Mädchen und Jungen haben an den letzten beiden Schultagen von ihren Lehrkräften Aufgaben bekommen. Das können Arbeitsblätter oder Themen sein, die in den Schulbüchern stehen oder in die Hefte eingetragen worden sind.

Wie Jens Martin sagt, sind in den letzten Tagen auch einschlägige Apps von den Anbietern als kostenlos freigeschaltet worden, über die den Schülern auch Aufgaben online erteilt werden können.

Jede Menge Hausschuhe, aber keiner zieht sie an. Quelle: Bernd Geske

Für die Horterzieherinnen und -erzieher besteht Anwesenheitspflicht. Von den 22 angemeldeten Kindern waren am Mittwoch 14 da und am Donnerstag 15, berichtet Hortleiterin Carmen Henke. Die Betreuung beginne wie immer morgens um 6 Uhr, sagt sie. Während in den normalen Zeiten der Hortbetrieb bis 16.30 Uhr gegangenen sei, werde die Betreuung jetzt beendet, wenn keine Kinder mehr da seien. Das sei jetzt meist gegen 16 Uhr.

Wie sie sagt, werden die Hortgruppen in der Notbetreuung viel kleiner als früher gemacht. Waren sie sonst bis zu 20 Kinder groß, würden sie jetzt nur noch aus maximal fünf Mädchen und Jungen bestehen. Außerdem werde darauf geachtet, dass die Kinder sich öfter ihre Hände waschen und dabei reichlich Seife benutzen.

In der Dachsbergschule ist gegenwärtig nicht viel los. Quelle: Bernd Geske

Wie sonst nur in den Ferien, bekommen die Hortkinder neben der immer üblichen Vesperversorgung jetzt auch Frühstück. Mittagessen für alle gibt es auch. Von den sonst drei Wahlessen ist aber nur ein Essen übrig geblieben.

„Ich möchte mich bei den Eltern sehr herzlich bedanken“, sagt Carmen Henke. „Sie waren fast alle sehr verständnisvoll.“ Es sei niemand auf die Barrikaden gegangen, weil sein Kind nicht mehr betreut werden konnte. Schulleiter Jens Martin teilt gleich noch die Neuigkeit mit, dass das Staatliche Schulamt für die Dachsbergschule wegen des großen Zulaufs zum neuen Schuljahr erstmals seit langer Zeit statt drei sogar vier 1. Klassen zugelassen hat.

„Wir hoffen, dass am 20. April alle wieder gesund und munter den Schulbetrieb aufnehmen können“, sagt Jens Martin, „wir wünschen, dass dann nach der Schließung alles wieder in gewohnter Art und Weise ablaufen kann.“

Von Bernd Geske