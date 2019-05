Premnitz

Gute Nachricht aus Premnitz. Auf einer Veranstaltung des Staatlichen Schulamtes ist am Donnerstag mitgeteilt worden, dass die Grundschule Am Dachberg in das Landesprogramm „Schule für gemeinsames Lernen“ aufgenommen ist.

Kern des Programms ist, dass Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in gleichen Klassen unterrichtet werden. Das Besondere daran ist, dass die Schule dafür mehr Fachkräftestunden und extra Qualifizierungen kriegt.

Eine Lehrkraft mehr

Zu Beginn des neuen Schuljahres geht es los. Wie Schulleiter Jens Martin berichtet, erhält die Schule dann 30 Unterrichtsstunden pro Woche mehr als bisher.

Schulleiter Jens Martin. Quelle: Bernd Geske

Auf das Stundenvolumen bezogen, ergibt das etwas mehr als eine Lehrkraft. Diese zusätzlichen Stunden sollen verwendet werden für Förderunterricht. Der kann für lernschwache Kinder erteilt werden, ist aber nicht auf sie beschränkt. Auch begabte Mädchen und Jungen können gefördert werden. Außerdem bekommt die Schule eine pädagogische Unterrichtshilfe. Etwas vereinfachend formuliert, erhält die Dachsbergschule durch die Aufnahme ins Programm zu ihren derzeit 24 Lehrkräften zwei Fachkräfte dazu.

Wie Jens Martin sagt, läuft alles ab nach einem Drei-Jahres-Plan. Zuerst bekommt er als Schulleiter eine Grundqualifizierung. Dann folgen Qualifizierungen für das gesamte Schulpersonal. Noch in diesem Schuljahr erhalten Schülersprecher, Elternvertreter und alle Lehrer umfangereiche Fragenbögen, mit denen sie zum aktuellen Stand in ihrer Schule befragt werden. Am Anfang also gibt es eine Bestandsaufnahme.

Nach dem ersten Jahr wird eine Auswertung gemacht. Nach dem, was dabei heraus kommt, wird festgelegt, wie es in den nächsten zwei Jahren weitergeht.

Im vergangenen Jahr hat die Dachsbergschule einen Anbau mit drei Horträumen bekommen. Quelle: Bernd Geske

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin sind es sieben Schulen, die zum neuen Schuljahr „Schule für gemeinsames Lernen“ werden. Zu Beginn bekommt jede Schule zwei Prozessberater zugeordnet. Diese sind zuständig für die Schulentwicklung und die Inklusion, kommen von Zeit zu Zeit an jeder Schule vorbei. Ihre erste größere Aufgabe ist die Moderation der Auftaktveranstaltung, die zu Beginn des neuen Schuljahres mit vielen Partnern stattfinden soll.

„Das ist viel Arbeit“, blickt Schulleiter Jens Martin voraus. „Aber der Prozess ist wichtig, um unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern.“ Er mache das sehr gern und freue sich auf die Zusammenarbeit.

Fahrstuhl wird eingebaut

Rein zufällig fällt die Nachricht über den neuen pädagogischen Abschnitt für die Dachsbergschule zusammen mit dem Beginn des zweiten Bauabschnitts zur Erweiterung der Dachsbergschule. Auf den Anbau im Erdgeschoss werden ab Montag zwei Geschosse mit insgesamt sechs neuen Schulräumen draufgesetzt. Dazu gehört auch ein Fahrstuhl, durch den Menschen mit Handicap in jede Etage gelangen.

Von Bernd Geske