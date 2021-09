Darum gibt Karin Forschner ihre Hautarztpraxis in Premnitz auf

Premnitz

Nach knapp zwei Jahren verabschiedet sich die Hautärztin Karin Forschner wieder aus dem Premnitzer Gesundheitszentrum. Mit dem 1. Oktober ist Schluss im Westhavelland.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Weil die Rahmenbedingungen des Betriebes es mir nicht ermöglicht haben, mein volles Potenzial zur Geltung zu bringen, habe ich gekündigt“, so Karin Forschner in einer Mitteilung.

In Premnitz war Karin Forschner Angestellte Ärztin der Havelland Kliniken, die im Landkreis mehrere sogenannte Medizinische Dienstleistungszentren betreiben.

Immer wieder neu

Die Hautarztpraxis in Premnitz musste immer wieder neu besetzt werden, nachdem vor einigen Jahren ein Dermatologe aufgehört hatte, der lange Zeit am Standort war.

„In Premnitz habe ich in erster Linie Kassenpatienten behandelt“, so Karin Forschner. Sie ist in Bayern aufgewachsen und hat in Berlin Humanmedizin studiert. Ihr Wohnort ist in der Ostprignitz. Ihren beruflichen Werdegang in der Medizin hat Karin Forschner mit einer Ausbildung zur Arzthelferin begonnen.

Nach dem Studium begann sie 1998 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Allergologie in der Hautklinik der Charité in Berlin. Dort hat sie eine Qualifikation zur Neurodermitistrainerin gemacht. 2005 erhielt sie ihre Facharztanerkennung.

Das Gesundheitszentrum Premnitz Quelle: Bernd Geske

Vor ihrem Wechsel nach Premnitz hat Karin Forschner zuletzt im Gesundheitszentrum GZB am Hauptbahnhof in Brandenburg/Havel gearbeitet.

In Gesundheitszentrum Premnitz war man froh, einen Nachfolger für Dietmar Balkau gefunden zu haben. Der Dermatologe wollte kürzertreten. Das Unternehmen besorgte für Karin Forschner gleich einen Laser, weil sie eine Qualifikation für Laserbehandlungen hat. Die Patienten hatten sich seinerzeit sehr gefreut, dass die Praxis weiter besetzt ist. Der Andrang ist groß. Einige ihrer Patienten von Brandenburg kamen damals mit nach Premnitz.

Spezielle Behandlungen

Karin Forschner bietet auch Ästhetik-Behandlungen an, zum Beispiel Hautverjüngungsmaßnahmen mit Botox und Filler. Die Lichttherapie-Behandlungen, die Dietmar Balkau eingeführt hatte, gab es weiterhin. Diese Balneo-Phototherapie genannte Behandlung soll vor allem Schuppenflechte-Leiden lindern. Nach dem Bad in einer Salzlösung folgt eine Bestrahlung mit UV-Licht.

In ihrer Premnitzer Praxis hatte Karin Forschner drei Angestellte. Damit sei sie sehr gut aufgestellt, hatte sie kurz vor der Praxiseröffnung vor knapp zwei Jahren gesagt. Sonst habe sie oft mit weniger Personal auskommen müssen. In Brandenburg habe sie nur eine Angestellte gehabt.

Karin Forschner vom medizinischen Dienstleistungszentrum Premnitz im Einsatz in der Abstrichstation der Havelland Klinik in Rathenow. Quelle: privat

So lange sie in Bayern gelebt hat, waren Alpinsportarten das bevorzugte Hobby von Karin Forschner. Seit sie im flachen Brandenburg angekommen ist, hat sie ihr Herz für den Reitsport entdeckt. Sie hat auch schon therapeutisches Reiten in Kursen angeboten.

Nun will sich die Dermatologin wieder ganz in die Ostprignitz zurückziehen. Dort sei ihr Wohnort, letztlich war auch der relativ weite Weg von und zur Arbeitsstelle ein Grund für die Neuorientierung. Eine Stunde hin und eine zurück – das war eine Herausforderung.

Kritik an der Politik

Ein anderer Grund ist die Gesundheits- und Kassenpolitik. „Mit der bin ich nicht einverstanden.“ Damit ist Karin Forschner nicht allein, Kritik üben auch viele andere Mediziner. Die Dermatologin zieht die Konsequenz und eröffnet an ihrem Wohnort eine Privatpraxis, in der sie künftig Privatpatienten behandelt. Kassenpatienten können auch kommen, müssen aber dann mit der Ärztin privat abrechnen. Anfang 2022 soll es mit der neuen Praxis losgehen.

Bereits einmal wollte sich Karin Forschner mit einer Praxis in Neustadt/Dosse niederlassen. Dem stimmte die Kassenärztliche Vereinigung nicht zu. Darum wurde sie im Medizinischen Versorgungszentrum in Neuruppin angestellt und bekam von der Kassenärztlichen Vereinigung später eine Nebenstelle in Neustadt genehmigt. Das war 2008.

Praxiseröffnung in Premnitz im Jahr 2020. Quelle: Bernd Geske

Sechs Jahre danach kündigte ihr das Versorgungszentrum, das zu den Ruppiner Kliniken gehört, die Stelle. In ihrer Privatpraxis will Karin Forschner auch das Können zeigen, das bisher nicht genug gefordert wurde. „Ich unterstütze Privatpatienten und Selbstzahler bei ihren Hautproblemen und biete Ästhetikleistungen, wie Botox- und Fillerbehandlung, Fadenliftung und die sogenannte Fettwegspritze.“

In Premnitz zeigten sich zuletzt viele Patienten überrascht und ein wenig traurig. „Ich denke, einige werden mir in meine neue Praxis folgen“, vermutet Karin Forschner. Für sie endet nun das Premnitzer Kapitel, für einen anderen Dermatologen gibt es zumindest vertretungsweise eine Neuauflage. Dietmar Balkau ist ab kommendem Montag wieder in Premnitz im Gesundheitszentrum. Die Pressesprecherin der Havelland Kliniken betont, man sei froh über diese Lösung.

Dietmar Balkau übernimmt vorerst die Praxis. Quelle: Bernd Geske

Dietmar Balkau ist vorerst zu diesen Sprechzeiten in der Praxis: Montag 14 bis 17.30 Uhr; Dienstag 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr; Mittwoch 8 bis 13 Uhr; Donnerstag 8 bis 11.30 Uhr. Akutsprechstunden: sind Montag 14 bis 14.30 Uhr und Dienstag bis Donnerstag 8 bis 8.30 Uhr.

Der Vorgänger von Karin Forschner ist also auch der Nachfolger.

Von Joachim Wilisch