Ab Montag, wird die Straße „Haveleck“ in Mögelin (Stadt Premnitz) in Ordnung gebracht. Bei der MAZ-Leserwahl zur schlechtesten Straße im Westhavelland schaffte es die Straße auf Platz zwei. Die Straßenmeisterei des Landkreises Havelland hilft.

Darum wird in Premnitz die zweitschlechteste Straße vor der schlechtesten gemacht

Mögelin - Darum wird in Premnitz die zweitschlechteste Straße vor der schlechtesten gemacht

Mögelin - Darum wird in Premnitz die zweitschlechteste Straße vor der schlechtesten gemacht