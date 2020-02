Das Kinderbecken im Freibad wird saniert

Premnitz

Seit letzter Woche ist das Wasser aus dem Nichtschwimmerbecken im Naturbad Premnitz abgelassen und Sanierungsarbeiten haben begonnen. „Während der Winterpause werden die Bodenfliesen komplett ausgetauscht. Die Arbeiten, die durch die Rathenower Firma Ruppert ausgeführt werden, waren auf Grund des Alters der Fliesen aus Sicherheitsgründen nötig, um künftig die Möglichkeit von Verletzungen zu verhindern. Über die Jahre ist die Oberfläche der Fliesen einfach verschlissen“, erklärt Mathias Hohmann, Vorsitzender des Vereins Naturbad Premnitz.

„Die Arbeiten werden, je nach Wetterbedingungen, nur einige Wochen dauern. Und zum Saisonstart am 16. Mai können die Badegäste das sanierte Becken genießen.“ Das Nichtschwimmerbecken mit einer Wassertiefe zwischen 0,30 und 1,25 Meter verfügt über eine 80 Meter lange Außenrutsche – die damals erste so große in einem Bad in der ehemaligen DDR. Zudem bietet das Bad, neben dem großen Schwimmerbecken mit einer Länge von 50 Metern, vier Beachvolleyballplätze.

Viele alte Bodenfliesen sind schon abgehoben. Quelle: Uwe Hoffmann

Seit Eröffnung des Bades werden die Fliesen erstmals ausgetauscht. „Die ersten Planungen für das Freibad gab es schon 1974. Das Chemiefaserwerk hatte in den 70er Jahren mit den ersten Bauarbeiten begonnen. Allerdings gab es je nach finanzieller Lage immer wieder Baupausen. Mit Mitteln aus dem Förderprogramm Aufschwung Ost konnte dann 1990 das Bad fertig gebaut und 1991 als ‚Fit Point’ eröffnet werden“, so Hohmann weiter. In den letzten Jahren wurden immer wieder einzelne Arbeiten durchgeführt. So wurde ab 2009 das Rohrleitungssystem saniert.

„Im Rahmen der Sanierungsarbeiten am Nichtschwimmerbecken würden wir auch gern gleich die Beckenfliesen der Seitenwände austauschen. Dies ist aber finanziell nicht leistbar.“ Eigentümer des Bades ist die Stadt Premnitz, die zur Sanierung Fördermittel erhalten hat. Der Verein Naturbad betreibt seit 2013 das Bad. Der Verein, mit heute 78 Mitgliedern, wurde Ende 2012 gegründet. Zuvor betrieben die Stadtwerke Premnitz das Bad. Nach der Saison 2013 stellte der Verein den Betrieb von der bis dahin üblichen Chlorreinigung des Wassers auf natürliche Wasserreinigung durch Filtrierung durch Pflanzen um.

Das Naturbad von der großen Rutsche gesehen. Quelle: Uwe Hoffmann

Die heißen Sommer der letzten Jahre ließen die Besucherzahlen stark ansteigen. Zählte der Betreiber in der Saison 2017 noch rund 9.250 Gäste, waren es im Folgejahr mit sommerlichen Temperaturen bereits über 16.500 Badegäste – bisher Besucherrekord. Aber auch im vergangenen Jahr kamen knapp 13.000 Besucher ins Naturbad.

