Rathenow

Die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) Premnitz erwartet Gäste aus ihrer Partnerregion, dem Caux Vallée de Seine ( Seinetal), und hat deshalb ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Am Sonntag trifft eine 16-köpfige Reisegruppe mit dem Flieger in Berlin ein. Eine Woche lang wird es für sie viel zu sehen und zu erleben geben.

Alle zwei Jahre Gäste

„Alle zwei Jahre kommt eine Reisegruppe zu uns“, erklärt Wolfgang Hundt, Ehrenpräsident der DFG. In den jeweils anderen Jahren fahren Premnitzer ins Seinetal. Das Besuchsprogramm sei abgestimmt mit den Freunden aus Frankreich. Ein Grundprinzip sei durchaus, dass eine Menge unternommen wird.

Als Schwerpunkte ausdrücklich gewünscht hatten die Franzosen diesmal Theodor Fontane und das Olympische Dorf. Immer dabei ist eine Gedenkveranstaltung.

Wolfgang Hundt, Ehrenpräsident der DFG Premnitz. Quelle: Bernd Geske

Am Montag geht es nach Stendal. Es gibt eine Führung durch das Theater und einen Besuch des Tierparks. Am Dienstag führt eine Tagesfahrt zum Schiffshebewerk nach Niederfinow.

Mittwoch, der 8. Mai, wird der Premnitz-Tag sein. Um 9.30 Uhr werden die Gäste von Bürgermeister Ralf Tebling im Rathaus empfangen. Es folgt eine Rundfahrt durch den Industriepark mit einem Besuch der Firma Poschmann Design. Um 12 Uhr wird das Kunsthaus „Villa am See“ besucht. Ab 14 Uhr wird gemeinsam Boule gespielt auf dem Platz an der Uferpromenade.

Um 17 Uhr treffen sich alle zur Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer des Faschismus an der Thälmannstraße. Die Gedenkansprachen halten Diana Golze (Linke) und Daniel Piednoel von der französischen Freundschaftsgesellschaft. Ab 18 Uhr klingt der Tag aus mit einem Grillabend am Anglerheim des Sportfischervereins.

Alle Veranstaltungen öffentlich

Wolfgang Hundt weist darauf hin, dass alle Veranstaltungen in Premnitz öffentlich sind. Wer Interesse daran habe, könne einfach dazu kommen.

Am Donnerstag wird das Olympische Dorf in Elstal besucht, eine Stippvisite auf Karl’s Erdbeerhof schließt sich an. Anschließend geht es zum Schloss Ribbeck, in dem am 1. Mai das neue Fontane-Museum eröffnet worden ist.

Freitag nach Berlin

Für Freitag ist eine Fahrt nach Berlin samt Stadtführung vorgesehen. Am Sonnabend geht es zum Spargelhof nach Klaistow. Am Sonntag danach treten die Gäste aus dem Seinetal dann die Heimreise an.

Von Bernd Geske