Die PWG bekommt einen neuen Chef

Premnitz

Die Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft (PWG) wird einen neuen Chef bekommen. Der jetzige Geschäftsführer Dietmar Kästner geht am 1. August mit 65 Jahren in den Ruhestand, dann wird sein Nachfolger Heiko Ebers (53) der Chef. Der Aufsichtsrat hat sich am Ende des Bewerbungsverfahrens einstimmig für ihn ausgesprochen.

Dietmar Kästner ist von Anfang an in der PWG dabei. Bei deren Gründung im Juni 1991 begann er als Prokurist. Als im Jahr 2000 deren damaliger Geschäftsführer Roy Wallenta zum Bürgermeister der Stadt gewählt wurde, wurde kurz danach Dietmar Kästner zum Geschäftsführer der PWG bestellt.

Begonnen als Tischler

Heiko Ebers hatte 1989 noch zu DDR-Zeiten beim damaligen Kreisbetrieb KWV als Tischler begonnen. Er ist Premnitzer, hier aufgewachsen und wohnt jetzt in Milow. Mit Gründung der PWG wurde er übernommen.

Bis 2006 war er bei der PWG Servicegesellschaft als Handwerker tätig, dann rückte er in die Firmenzentrale auf. Er bekam dort die Verantwortung für die Hauswarte, Handwerker und die Instandsetzung der Wohnungen, war außerdem zuständig für die Abnahme und Übergabe der Wohnungen.

Berufsbegleitende Qualifizierungen

Sein Schritt ins Büro war mit der Auflage des Unternehmens verbunden, berufsbegleitend den Abschluss als Immobilienkaufmann zu erwerben. Nach erfolgter Qualifizierung (mit Note 1) hängte Heiko Ebers 2009 wieder berufsbegleitend eine Ausbildung zum Immobilienfachwirt dran. 2011 legte er die Ausbildereignungsprüfung ab.

Die PWG verwaltet derzeit rund 1400 Wohnungen und hat sieben Beschäftigte. In den letzten zwei Jahren ist Heiko Ebers bereits Stellvertreter des Chefs gewesen. „Das ist eine gewachsene Firma“, sagt er über das Unternehmen, „die PWG ist sehr gut aufgestellt.“ Er freue sich darauf, den Prozess fortzusetzen, teilt er mit. Die meisten Aufgaben würden sich durch den demografischen Wandel ergeben.

Problem: Die Stadt wird kleiner

Es gebe in Premnitz Probleme, weil die Stadt kleiner wird, stellt Dietmar Kästner fest. Im Moment gebe es für die PWG aber keine Notwendigkeit zum Handeln. Dann fügt er an: „Wir werden aber in der nahen Zukunft etwas machen müssen.“

Den Stadtumbau könne die PWG nicht alleine machen, setzt Heiko Ebers fort. Man mache sich gegenwärtig Gedanken darüber, was getan werden könne. Das Stadtumbaugebiet, in dem es vom Land für Abriss und Aufwertungsprojekte Fördermittel geben kann, liegt zwischen der Thomas-Mann- und der Schillerstraße.

Ideen gibt es schon

Die Viergeschosser in dem Bereich, erklärt Dietmar Kästner, gebaut Anfang der sechziger Jahre, würden wahrscheinlich keine Zukunft haben. Es sei aber ein sehr stabiles Gebiet, die PWG habe wenig Leerstand dort. Im Unternehmen gebe es auch schon Ideen, was man hier machen könnte. Jetzt aber sei es noch zu früh, um drüber zu reden.

Von Bernd Geske