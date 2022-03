Die Zukunft der Stadtbibliothek Premnitz steht auf tönernen Füßen

Premnitz

Es ist eine knifflige Aufgabe, die der Premnitzer Bürgermeister den Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung mitgegeben hatte. 44.100 Euro gibt die Stadt Premnitz jedes Jahr für ihre Stadtbibliothek in der Ernst-Thälmann-Straße aus. Betrieben wird die Einrichtung seit neun Jahren von der Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz AFP.

Bei dem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden hat Ralf Tebling angedeutet, dass die Stadt möglicherweise ab dem Haushaltsjahr 2023 auf den 44.000-Euro-Zuschuss verzichtet. Damit wäre der Fortbestand der Bibliothek infrage gestellt.

Kosten und Nutzen

Carola Kapitza, stellvertretende Bürgermeisterin in Premnitz, machte bei einer Sitzung des Finanz- und Sozialausschusses der Stadtverordneten klar, dass es berechtigt sei, wenn sich die Verwaltung diese Gedanken mache. „Wir haben eine Kosten- und Nutzenrechnung aufgestellt und müssen uns fragen, ob wir uns das leisten wollen“, sagte Kapitza den Ausschussmitgliedern.

Blick in die Stadtbibliothek Premnitz. Quelle: Bernd Geske

Angestoßen hatte die Debatte Petra Hagemann. Sie betreut die Stadtbibliothek und meldete sich zur Einwohnerfragestunde: „Wenn das mit der Bibliothek stimmt, welche Alternativen haben wir denn noch und wo bleibt die Kultur in unserer Stadt?“ Carola Kapitza nannte Zahlen: „Im vergangenen Jahr waren es noch rund 96 Nutzer.“ Vor Beginn der Corona-Pandemie hatten immerhin 300 Nutzer die Kartei gefüllt. Dazu kommen so genannten Nichtzahler, zum Beispiel Kinder.

Frage von den Linken

Es war nicht Petra Hagemann allein, die das Thema Bibliothek auf die Tagesordnung brachte. Die Fraktion Die Linke hatte eine offizielle Anfrage auf die Tagesordnung gebracht. „Die Bibliothek in Premnitz gibt es seit mehr als 60 Jahren – länger, als Premnitz Stadtrechte hat“, sagte Barbara Garche, die auch Vorsitzende des Ausschusses ist. Ihre Fraktion sei für den Erhalt der Bibliothek. „Es geht hier um Bildung, die im Grundgesetz garantiert wird.“

Die Stadtbibliothek Premnitz stellt auf rund 210 Quadratmetern rund 19700 Medien zur Verfügung, darunter Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, dazu CDs, CD-ROMs, Hörbücher und Zeitschriften.

Eventuell im Ehrenamt

Schnell wurde im Sozialausschuss deutlich, dass es kein großes Interesse gibt, die Bibliothek vom Netz zu nehmen. Allerdings müsse man sich überlegen, wie man den Bibliotheksbetrieb in Zukunft organisiert. Das sagte Johannes Wolf von der Wählergemeinschaft Döberitz-Mögelin-Premnitz. Es gebe eventuell Möglichkeiten, die Bibliothek ehrenamtlich zu betreuen.

Petra Hagemann mit einem Nutzer. Quelle: Bernd Geske

Petra Hagemann musste auf Nachfragen der Ausschussmitglieder einräumen, dass die Bibliothek nur wenig Aktionen anstößt, um wieder mehr in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses zu geraten. Lesungen, Aktionen für Schulklassen und ähnliche Angebote, wie es sie in Rathenow gibt, fehlen in Premnitz.

Lange her

Tatsächlich hat es auch in der Premnitzer Bibliothek Lesungen gegeben. Das ist aber schon lange her. Und es gibt keinen Förderverein, der – ähnlich wie in Rathenow – einen Sommerleseclub veranstaltet.

Eine Geldfrage

Letztlich ist der Fortbestand der Bibliothek aber eine Geldfrage. Bürgermeister Ralf Tebling verdeutlicht das strukturelle Defizit der Stadt. „Die Stadt gibt im Verwaltungshandeln mehr Geld aus, als sie einnimmt. Wenn dann mal zufällig ein Grundstück verkauft wird oder in ähnlicher Weise Geld reinkommt, ist das kein Problem. Aber das ist nicht der Regelfall.“

Zudem gibt die Stadt Premnitz sehr viel Geld für so genannte freiwillige Leistungen aus, insgesamt sechs Prozent am Haushalt gemessen. Der Richtwert im Land Brandenburg sind drei Prozent. Ralf Tebling stellt die Sinnfrage: „Wenn jemand einen Zuschuss über 44100 Euro abruft und ich erfahre, da gibt es noch 96 Nutzer, dann muss man schon mal überlegen.“ Mit dem Geld könne man auch andere Ideen fördern. Hans-Joachim Maaß brachte Sponsoren ins Spiel. „Vielleicht findet sich bei den Unternehmen in Premnitz eines, das die Bibliothek unterstützt.“

Bücher lesen war in Premnitz auch während der Pandemie nicht in Mode. Quelle: S-MOTIVE

Bis das Thema wieder in den Gremien der Stadtverordnetenversammlung besprochen wird, sollen noch genauere Zahlen dazu vorliegen.

Wie viele Nutzer waren es tatsächlich vor Corona, also bis Ende 2019? Wie viele Personen zahlen nichts? Welche Alternativen – auch mit Blick auf das Ehrenamt – gibt es? Eine Bibliothek sei auch ein so genannter „Weicher Standortfaktor“, sagte Barbara Garche: „Wir wollen, dass neue Familien nach Premnitz ziehen und streichen die Bibliothek?“

Viele sind verunsichert

Wenn es so komme, werde etwas fehlen. „Und das jetzt, wo es uns als Stadt nicht so schlecht geht.“

Wären die Zahlen noch so, wie Ende 2019, würde es die Diskussion wahrscheinlich noch nicht geben. „Viele Leute waren in den vergangenen Monaten seit unserer Wiedereröffnung verunsichert“, sagte Petra Hagemann. Selbst jetzt sei diese Verunsicherung noch groß.

Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz Quelle: Rüdiger Böhme

Die Premnitzer Stadtbibliothek ist im Grunde gut ausgestattet. Das sagt auch Bürgermeister Ralf Tebling. „Es gibt einen umfangreichen Altbestand und dann werden in regelmäßigen Abständen mit der Kreisbibliothek die Bestände aktualisiert.“

Tebling weiß, dass andere Bibliotheksangebote in der Umgebung besser funktionieren. Ausdrücklich erwähnt er die Bibliothek in Döberitz. „Die hat zwar nur einmal in der Woche auf – aber das Angebot wird angenommen.“ Ähnlich sei das in anderen kleinen Dorfbibliotheken.

Wieder auf der Tagesordnung

Zur Haushaltsdebatte 2023 kommt das Thema wieder auf die Tagesordnung. „Als Bürgermeister bin ich auch den Leuten verpflichtet, deren Geld wir unter anderem für die Bibliothek ausgeben“, sagte Tebling.

