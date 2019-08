Premnitz

Wenn am Dienstag, dem 20. August, der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung um 17 Uhr die neue Sitzungsrunde der Premnitzer Stadtverordneten ausnahmsweise im Haus II der Verwaltung an der Liebigstraße eröffnet, dann hat das einen handfesten Grund. Die Verwaltung hat schon vor einigen Jahren den Plan be...