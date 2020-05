Premnitz

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagnachmittag in die Werkstatt des Waldfriedhofs in der Premnitzer Bergstraße eingedrungen und haben Bargeld aus einer Geldkassette gestohlen. Um auf das gesperrte Friedhofsgelände zu gelangen, hoben die Täter das Eingangstor aus den Angeln. Werkzeuge, die offenbar von den Tätern zurückgelassen worden sind, wurden sichergestellt.

Anzeige

Von MAZ