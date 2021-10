Diese Projekte fördert die Stadt Premnitz mit Geld aus dem Pflegepakt

Premnitz

Rund 2,7 Millionen Euro bekommt der Landkreis Havelland in den kommenden vier Jahren aus dem so genannten Pakt für Pflege generieren. Das Land Brandenburg unterstützt damit Projekte und Angebote, mit denen die Pflege vor Ort gestärkt wird. Zudem sollen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen entlastet, Beratungsstrukturen ausgebaut und die Fachkräftesicherung in der Pflege gefördert werden.

In diesem und im kommenden Jahr stehen im Havelland von den 2,7 Millionen Euro zunächst 468 000 Euro für Städte, Ämter und Gemeinden zur Verfügung. Allerdings werden die Projekte nicht vollständig bezuschusst. Die Kommunen müssen einen Eigenanteil von 20 Prozent beisteuern.

Im Landkreis Havelland haben bisher zwei Städte und eine Gemeinde Anträge an den Landkreis gestellt. Es sind die Gemeinde Dallgow-Döbritz und die Stadt Nauen.

Zwei Ideen

Weit voran sind die Vorbereitungen bereits in Premnitz gekommen. Hier hatte Bürgermeister Ralf Tebling bereits vor der Sommerpause über den Pakt informiert und erste Hinweise gegeben, welche Projekte in Premnitz gefördert werden.

Von Anfang an stand in Diskussion, das Angebot der sogenannten „Sozialen Anlaufstelle“ auszubauen. Zudem entstand die Idee, einen Fahr- und Begleitdienst anzubieten. Dabei hatte Ralf Tebling deutlich gemacht, dass alle Themen in enger Abstimmung mit dem Seniorenrat der Stadt erfolgen.

Regina Lößner, Leiterin des havelländischen Sozialamtes im Kreishaus, bestätigte jetzt, dass sowohl Premnitz, als auch Nauen und Dallgow-Döberitz Fördergeld bewilligt bekamen.

Heidi Schneider an ihrem Arbeitsplatz. Quelle: Bernd Geske

In Premnitz lag dem Seniorenbeirat und dem Bürgermeister viel daran, zu zeigen, wie es nun weitergeht, nachdem das Geld zur Verfügung steht. Darum trafen sich Mitglieder des Seniorenrates mit Regina Lößner, Heidi Schneider von der Sozialen Anlaufstelle Premnitz und Sozialplanerin Christina Höffler mit Bürgermeister Ralf Tebling im Saal des Kulturhauses Fabrikenstraße in Premnitz.

Die Soziale Anlaufstelle, geschaffen im Jahr 2009, ist eine Einrichtung, die es so kein zweites Mal im Landkreis Havelland gibt. Die Mitarbeiterin hier kümmert sich um Senioren, junge Familien oder Alleinstehende, die beim Umgang mit Behörden, Institutionen, Versorgern und Vermietern Hilfe und Unterstützung benötigen. In der ersten Zeit wurde die Anlaufstelle zunächst über das Kommunal-Kombi-Programm finanziert und später über das 100-Stellen-Programm. Beide Programme hat der Kreis im Portfolio.

Vier Partner

Im Jahr 2015 einigten sich vier Partner der Stadt, jeweils mit einem Viertel zur weiteren Erhaltung der Stelle beizutragen, als die vorgenannten Fördermöglichkeiten nicht mehr nutzbar waren. Das sind die Stadt Premnitz, die Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft (PWG), die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) und die Stadtwerke Premnitz.

Betreut wird die Stelle von Heidi Schneider. „Die Soziale Anlaufstelle ist für uns wichtig“, sagt Bürgermeister Ralf Tebling. „So kommen Empfänger von Arbeitslosengeld 2 zu ihrem Recht und damit können wir Wohnungsräumungen möglichst verhindern.“

In der Stadt Premnitz gebe es eine relativ hohe Zahl von Leistungsempfängern, erklärt er, und auch einen verhältnismäßig großen Anteil von älteren Menschen. Die Notwendigkeit der Sozialen Anlaufstelle sei deshalb niemals in Frage gestellt worden.

Ein Fahrdienst

Mit dem Geld aus dem Pakt für Pflege soll nun die Wochenstundenzahl der Mitarbeiterin erhöht werden. Wie Ralf Tebling jetzt bei dem Treffen im Kulturhaus Fabrikenstraße deutlich machte, werde auch das zweite Projekt, ein Fahr- und Begleitdienst, nun auf die Tagesordnung genommen.

Menschen, die gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe sind aber noch in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wohnen, sollen zum Beispiel zu Arztterminen, zu Behörden oder zum Einkaufen gebracht werden. Die Fahrten, für die eine Kostenbeteiligung anfällt, können dabei nach telefonischer Bestellung und Terminvergabe ab 25. Oktober unter Telefoin 03386/ 21 279 21 für einzelne Bürger, aber auch Gruppen organisiert werden.

Frank Hoffmann vom Seniorenrat Premnitz Quelle: Stadt Premnitz

Die Koordinierung dafür übernimmt die Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz (AFP). „Vor dem Start wird es noch eine Informationsveranstaltung geben“, sagt Ralf Tebling. Außerdem wird ein Flyer gedruckt. Die AFP gibt schon jetzt weitere Informationen zum Fahrdienst weiter.

Der stellvertretende Vorsitzende des Seniorenrates, Frank Hoffmann, ist überzeugt, dass die beiden Angebote, die nun mit Geld aus dem Pakt für Pflege unterstützt werden, in Premnitz bestens ankommen. „Premnitz ist mit einem hohen Altersdurchschnitt besonders hart vom demografischen Wandel betroffen“, sagte er bei der Zusammenkunft.

Gute Zusammenarbeit

Der Grund, weshalb Premnitz so schnell mit den Fördersummen durchstarten kann, wird von Sozialamtsleiterin Regina Lößner noch einmal verdeutlicht: „Die gute und zügige Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und der Stadt Premnitz hat in diesem Fall dazu geführt, dass der Förderantrag schnell bewilligt wurde und die Bürger somit nun auch schnell und unmittelbar von der Maßnahme profitieren können.“

Darauf hatte auch Bürgermeister Ralf Tebling in der Stadtverordnetensitzung vor der Sommerpause hingewiesen.

Regina Lößner vom havelländischen Sozialamt. Quelle: Stadt Premnitz

Außer den Städten Premnitz und Nauen sowie der Gemeinde Dallgow-Döberitz gibt es allerdings noch keine weiteren Anträge auf Geld aus dem Pflegepakt. Auch nicht aus der Kreisstadt Rathenow. „Ich werbe dafür, dass nun auch andere Kommunen im Havelland von den zur Verfügung stehenden Fördergeldern des Paktes für Pflege Gebrauch machen“, sagt Regina Lößner.

Einen Teil des Geldes, das der Landkreis erhält, wird aber auch vom Kreis selbst für Projekte genutzt.

Von Joachim Wilisch