Mögelin

Mit 13 Jahren saß Matthias Geisler zum ersten Mal auf einer Schwalbe, mit 14 bekam er von seinem Stiefbruder sein erstes eigenes Kleinkraftrad made in Suhl. Ein weißes Modell, das er später im original Simson-Farbton Saharabraun lackieren ließ. „Ich war jeden Tag damit unterwegs. Das war damals das Fortbewegungsmittel Nummer eins“, erinnert sich der 51-Jährige mit einem Lächeln zurück.

Die Leidenschaft für Fahrzeuge der Marke Simson im Allgemeinen und die Begeisterung für das Kultmoped Schwalbe im Besonderen hat ihn bis heute nicht mehr losgelassen, wie ein Blick in die Werkstatt des Hobbybastlers verrät.

Acht Zweiräder, darunter auch zwei Schwalben hat er hier verstaut. Allerdings ist kein einziges fahrtüchtig. Matthias Geisler hat die Mopeds in ihre Einzelteile zerlegt, um sie mit viel Liebe zum Detail wieder aufzubauen.

In einer Ecke liegen auch die Teile einer Schwalbe, mit der Matthias Geisler ein ganz besonderes Erlebnis verbindet. „Mit dieser bin ich im Sommer 2014 von Mögelin bis nach Palermo gefahren“, erklärt der Familienvater und zeigt auf ein Modell mit einem Rahmen in leuchtendem Blau.

Mit der Schwalbe durchs Westhavelland

Üblicherweise steigt Geisler aufs Moped, um am Wochenende mit Freunden, die ebenso Simson begeistert sind wie er, zu Ausflügen im Westhavelland aufzubrechen. „Wir fahren auch mal nach Tangermünde oder Genthin“, erzählt der gebürtige Premnitzer, der heute in Mögelin lebt.

Irgendwann kam er bei einem Bier mit Freunden auf die fixe Idee, mit der Schwalbe zu einer weiten Tour aufzubrechen. Die anderen belächelten ihn und fragten halb im Scherz, wo er denn hin wolle? „Aus dem Bauch heraus und ohne groß nachzudenken, sagte ich einfach Palermo“, erinnert sich Geisler.

Matthias Geisler begeistert sich für Simson-Fahrzeuge. Mit seiner Schwalbe fuhr er sogar bis nach Palermo. Quelle: Privat

Er ist offenbar ein Mann, der zu seinem Wort steht, denn tatsächlich machte er sich am 6. Juli 2014 mit seiner blauen Schwalbe Baujahr 1980 auf den Weg Richtung Süden. Der damalige Freund seiner Tochter war so verrückt, sich auf diesen Abenteuerurlaub einzulassen und begleitete Geisler auf einer S51.

„Das war die Bedingung meiner Frau, sie wollte nicht, dass ich mich allein auf den Weg mache“, so der Simson-Fan. 4369 Kilometer legten die beiden Havelländer in 14 Tagen zurück. Es sei eine Tortur gewesen, die sowohl den beiden Mopeds als auch den beiden Männern sehr viel abverlangt habe.

Elf Platten auf dem Weg nach Italien

Etwa zehn Stunden saßen sie täglich auf ihren Mopeds. „Elf Mal hatten wir einen Platten und mussten den Reifen wechseln, hatten aber nicht einen einzigen technischen Defekt“, berichtet Matthias Geisler.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 30 km/h kämpften sich die beiden Simson-Fahrer zunächst bei strömendem Regen und schwer bepackt bis nach Österreich, dann vorbei am Gardasee, durch Mailand, Pisa und Neapel bis nach Palermo.

“Die fetzigste Schwalbe im Havelland gesucht” Die Schwalbe war das erste und dazu auch das erfolgreichste Modell der sogenannten Vogelserie von Simson. Mehr als eine Million dieser Kleinkrafträder wurden von 1964 bis 1986 im thüringischen Suhl hergestellt. Auch im Havelland sind noch heute immer mal wieder Schwalben auf der Straße zu sehen. Die MAZ will diese und ihre Besitzer vorstellen. Noch bis Ende August läuft unsere Aktion „Die fetzigste Schwalbe im Havelland gesucht”. Haben Sie auch eine Schwalbe daheim stehen? Aufgemotzt oder Liebhaberstück, voller Erinnerungen oder einfach nur als Gebrauchsgegenstand? Dann schreiben Sie uns, wir stellen Ihr Schmuckstück vor. Senden Sie uns ein Foto Ihrer Schwalbe und Ihren Kontakt bitte an ­havelland@maz-online.de, die Redaktion meldet sich dann bei Ihnen für den Bericht.

Die Erinnerungen sprudeln nur so aus ihm heraus. Mit leuchtenden Augen erzählt Geisler von Menschen, die vor Begeisterung Hup-Konzerte gaben und den beiden Simson-Fahrern zuwinkten. Es sei überwältigend gewesen, wie positiv die Italiener auf das ungewöhnliche Reise-Duo reagierten und wie hilfsbereit sie waren.

Auch sieben Jahre danach ist Matthias Geisler noch die Euphorie und die Begeisterung anzuhören, die dieser einmalige Italien-Urlaub in ihm auslöste. Natürlich sei das Ganze auch eine Strapaze für den Körper gewesen. Der Mögeliner will trotzdem noch einmal aufs Moped steigen, um eine noch längere Strecke zurückzulegen. Ein Ziel hat er auch schon vor Augen: „Ich würde gern zum Nordkap fahren“.

Tochter Victoria fährt auch Schwalbe

Was ihn an dem Kleinkraftrad so begeistert? „Zum einen macht es einfach Spaß zusammen mit Freunden durch die Gegend zu fahren. Zum anderen verbinde ich damit natürlich auch meine Jugend in der DDR, das sind einfach schöne Erinnerungen“, schwärmt Matthias Geisler.

Seine Tochter Victoria hat zwar erst nach der politischen Wende das Licht der Welt erblickt, die Leidenschaft für die Schwalbe teilt sie dennoch mit ihrem Vater. Stolz fährt die 30-Jährige mit ihrem schwarz lackierten Moped vor, das Dank Glitzerlack, pinkfarbenen Felgen und goldenen Armaturen ein echter Hingucker ist.

Familie Geisler aus Mögelin ist Simson begeistert. Vater Matthias tüftelt seit Jahren an verschiedenen Modellen und macht diese flott. Unter anderem hat diese Schwalbe für Tochter Victoria schwarz lackiert und aufgehübscht. Quelle: Christin Schmidt

Matthias Geisler hat die Schwalbe für seine Tochter in aufwendiger Handarbeit flott gemacht und aufgehübscht. Die Liebe zur Schwalbe hat sie geerbt und wer weiß, vielleicht steigt auch die Enkeltochter bald auf ein Moped der Marke Simson.

Von Christin Schmidt