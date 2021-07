Döberitz

Die Feuerwehr ist am Freitag zu einem Dachstuhlbrand in Döberitz ausgerückt. 30 Brandschützer der Feuerwehren in Döberitz, Mögelin und Premnitz waren vor Ort und von 13 bis 15 Uhr im Einsatz.

An dem Haus gab es zu dem Zeitpunkt gerade Dacharbeiten. „Es war ein Schwelbrand“, sagte Einsatzleiter Tobias Bärmann von der Feuerwehr in Premnitz.

Von MAZonline