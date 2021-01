„Draußen-Katzen“ müssen in Premnitz gekennzeichnet und kastriert sein

Premnitz

Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz, kennt die Bedeutung der Verordnung, die seine Stadt zum 1. Januar auf den Weg gebracht hat. Erstmals gibt es im Landkreis Havelland eine Katzenkastrations- und Kennzeichnungsverordnung. Pate für die Verordnung stand das „Paderborner Modell“. In Paderborn wurde 2008 erstmals so eine Regelung auf den Weg gebracht.

In Premnitz hat man sich zu dem Schritt entschlossen, weil es zahlreiche frei laufende Katzen gab. Den letzten Anstoß gab ein Katzen-Problem in der Waldkolonie. Rund 80 wild lebende Katzen wurden dort gesehen. „Das war grenzwertig“, hatte Bürgermeister Ralf Tebling im vergangenen Herbst betont.

Anzeige

So soll es wirken

Für Fundkatzen ist die Kommune zuständig – ob sie jemandem gehören oder nicht. Beim Landkreis und bei anderen Kommunen verfolgt man das, was in Premnitz jetzt Verordnungsrang hat, mit Interesse. Aus berufenem Munde wird klar, dass die Regeln Wirkung zeigen werden – wenn auch nicht sofort. Jutta Schütze, Vorsitzende des Rathenower Tierschutzvereins glaubt, dass nach zwei bis drei Jahren 60 bis 70 Prozent weniger Fundkatzen registriert werden.

Wenn die Stadt Premnitz derzeit eine Katze aufnimmt und im Tierheim abgibt, trägt die Stadtverwaltung auch die Kosten. Hatte die Menge der Fundkatzen früher bei etwa 19 im Jahr gelegen, sind bis Ende Juni 2020 bereits 35 gezählt worden. Musste die Stadt im gesamten Jahr 2019 für die Aufnahme von Fundkatzen im Tierheim 2516 Euro bezahlen, sind 2020 bis Ende Juni dafür bereits 7810 Euro angefallen.

Jutta Schütze mit einer Katze. Quelle: Bernd Geske

In drei Jahren soll erstmals Bilanz gezogen werden, was die neue Katzenverordnung in Premnitz bewirkt hat. Die Stadt Premnitz werde zu gegebener Zeit für Fundkatzen deutlich weniger Geld ausgeben müssen, sagt Jutta Schütze.

Mit den Kosten für eine Kennzeichnung und die Kastration werden die Katzenhalter vorerst nicht alleine gelassen. Wie Ralf Tebling jetzt wissen lässt, gibt es auf Antrag einen Zuschuss zu den Kosten für Kennzeichnung und Kastration. Pro Katze sind es 35 Euro, pro Kater 25 Euro. Wer nur eine Kennzeichnung vornehmen lässt, bekommt zehn Euro Zuschuss.

Notfalls ein Bußgeld

Insgesamt hat die Stadt 3000 Euro für Zuschüsse vorgesehen. Wenn sich bei einer Kontrolle herausstellt, dass freilaufende Katzen, die nicht gekennzeichnet und kastriert sind, einen Eigentümer haben, wird ein Bußgeld fällig. Bis zu 300 Euro sind dann – je nach Lage des Falles – zu bezahlen.

Jutta Schütze sieht aber noch einen anderen Aspekt: „Wichtig ist, dass das Elend der wild lebenden Katzen erheblich vermindert wird.“ sei man mit dem Vorschlag bislang aber auf taube Ohren gestoßen. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Rathenow und Umgebung, ist sehr erfreut, dass die Verordnung nun auch im Havelland umgesetzt wird: „Unser Kampf geht schon seit über zehn Jahren, das Paderborner Modell auch hier einzuführen.“ Bislang sei das immer gescheitert.

Für Katzen, die nur in der Wohnung gehalten werden, gilt die Verordnung nicht. Quelle: Mario Wolff

In Deutschland haben mittlerweile fast 800 Städte und Gemeinden das Paderborner Modell eingeführt. Im Land Brandenburg waren es bis 2020 nur Luckenwalde und Frankfurt/Oder. Werden viele frei laufende Katzen kastriert, gibt es weniger ausgesetzte und wild aufwachsende Katzenwelpen – das ist die Erfahrung.

3000 Euro im ersten Jahr Für Premnitzer Katzenhalter, die ihren Tieren Zugang ins Freie gewähren, besteht seit dem 1. Januar die Pflicht, die Tiere kastrieren und kennzeichnen zu lassen. Verstöße hiergegen können mit einer Geldbuße bis 300 Euro geahndet werden. Mit einem Antrag, der vorher beim Ordnungsamt der Stadt gestellt wird, kann man im Jahr 2021 einen Zuschuss zu Kastration und Kennzeichnung erlangen. Den Zuschuss gibt es so lange, wie die im Haushalt 2021 dafür eingestellten Mittel (3000 Euro) reichen. Für Katzen gibt es 35 Euro, für Kater 25 Euro, die Kennzeichnung alleine wird mit zehn Euro unterstützt. Weitere Informationen in der Stadtverwaltung Premnitz unter den Telefonnummern 03386-250130 oder 03386-259270.

Gegen die Einführung der Verordnung hatte bei der Stadtverordnetenversammlung im vergangenen Jahr nur Michael Wischer ( CDU) gestimmt. Die 3000 Euro, die die Stadt im ersten Jahr für Zuschüsse zu Kastration und Kennzeichnung an Katzenhalter ausgeben wolle, schlug er vor, solle man besser dem Tierschutzverein zur Verfügung stellen.

Von Joachim Wilisch und Bernd Geske