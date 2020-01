E-Auto zwei Wochen zur Probe gefahren

Premnitz

Der letzte Test hat’s gebracht. Nun steht endgültig fest, dass die Stadt Premnitz ein Auto mit Elektroantrieb kaufen wird. Wer das 131-seitige Klimaschutzkonzept mit dem 30-seitigen Maßnahmenkatalog aufmerksam gelesen hat, das die Stadtverordneten im letzten Jahr beschlossen haben, hat schon gewusst, dass dort verstärkt über ein E-Auto nachgedacht wird.

Vor diesem Hintergrund passte es sehr gut, dass Lars Klemmer vom E.dis-Regionalcenter in Rathenow der Stadt Premnitz angeboten hatte, dessen E-Auto einmal für 14 Tage zur Probe zu fahren. Kostenfrei natürlich. Am Freitag sind diese zwei Wochen nun vorbei gewesen und Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) musste das Elektromobil wieder samt Schlüsselkarte an den Energieversorger zurück geben.

Der Chef fuhr viel selbst

Wie er berichtet, ist er selbst relativ viel mit dem E-Auto gefahren. Einige Beschäftigte der Verwaltung hätten es ebenfalls genutzt. Den Fahrkomfort habe er genauso wie in jedem anderen Auto empfunden, hat der Bürgermeister mitgeteilt. Ein Motorgeräusch habe es nicht gegeben, als entsprechend „laut“ habe das Blinkergeräusch empfunden. Das Beschleunigungsvermögen sei optimal, resümierte er. Einzelne Gänge gebe es nicht.

Wie Lars Klemmer berichtet, haben die fahrenden Kräfte der Stadtverwaltung rund 350 Kilometer zurück gelegt. Weil das E-Auto einen Fahrbereich von 300 Kilometern hat, habe er es zwischendurch am E.dis-Regionalcenter in Rathenow einmal „auftanken“, also wieder voll laden, müssen.

Es war ein Renault Zoe Life

Ausgeliehen war ein Renault Zoe Life Z. E. 40. Sein Elektromotor hat eine Leistung von 92 PS. Die Batteriekapazität liegt bei 41 Kilowettstunden (kWh). Das nur gut vier Meter lange Auto wiegt 1,56 Tonnen. Sein Verbrauch wird mit 16,9 kWh Elektroenergie pro Kilometer angegeben. Die CO2-Emission pro Kilometer liegt nach dieser Art der Berechnung bei null.

Das E.dis-Regionalcenter habe derzeit dieses eine E-Auto, teilt Lars Klemmer mit. Der Versorger insgesamt habe geplant, dass bis 2025 seine Fahrzeugflotte zu 80 Prozent aus Elektroautos bestehen soll. Weil die Kommunen zu 33 Prozent Anteilseigner von E.dis seien, habe es für das Unternehmen nahe gelegen, der Stadt Premnitz das E-Auto auszuleihen. Man wolle Vorreiter sein, erklärt er, allerdings sei die Ladeinfrastruktur noch nicht vorhanden.

Nun soll gekauft werden

Wie Bürgermeister Tebling mitteilt, will die Stadt nun zeitnah den Ankauf eines E-Autos ausschreiben. Damit dieses sinnvollerweise gleich am Rathaus aufgeladen werden kann, soll ein Zusatzgerät namens „Power Box“ für rund 500 Euro mit erworben werden, das den Ladevorgang optimiert.

„Rein wirtschaftlich wäre es angeraten, etwas anderes zu machen“, antwortet Ralf Tebling darauf, dass der Kauf eines E-Autos derzeit wohl doch noch relativ teuer sein dürfte. Man wolle aber nun anfangen, das beschlossene Klimaschutzkonzept auch umzusetzen, erklärt er. Das neue E-Auto solle entsprechend beschriftet werden, damit es als solches auf den ersten Blick erkennbar ist. Das passe gut zum bekannten Premnitzer Slogan, eine „Stadt voller Energie“ zu sein.

Von Bernd Geske