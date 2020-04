EEW-Baustelle: 80 Kroaten können nicht Hause fahren

Premnitz

Bislang hat die Coronakrise nicht auf die größte Baustelle im Westhavelland durchgeschlagen. 60 Millionen Euro soll die Errichtung einer zweiten Linie an der Müllverbrennungsanlage der EEW-Gruppe im Industriepark Premnitz kosten, und nach wie vor wird dort die meisten Stunden des Tages schwungvoll gearbeitet. Im Juli des vergangenen Jahres war Baubeginn.

Eine wichtige Veränderung gibt es aber doch schon. Für den Baufortschritt ist sie förderlich, für die Betroffenen aber weniger schön.

Auf diesem Gruppenfoto sind viele Kroaten von der Frühschicht abgebildet. Nur drei Fachkräfte aus Deutschland sind darauf zu sehen. Quelle: Bernd Geske

80 Fachkräfte eines Unternehmens aus Kroatien sind beim Bau des großen Heizkessels eingesetzt. Sie schweißen, schleifen, hämmern, malern und tun noch viele andere wichtige Dinge. Sie arbeiten in zwei Schichten, von 6 bis 17 Uhr und von 17 bis 3 Uhr in der Nacht. Weil ihre Arbeit anstrengend ist, haben sie alle sich schon sehr auf ihren lange geplanten Urlaub über die Osterfeiertage gefreut.

Viele Kroaten sind katholisch, dort hat das Osterfest einen besonders hohen Wert. Und wer monatelang im fernen Ausland arbeitet, freut sich natürlich besonders darauf, mal wieder mit der Familie zusammen zu sein.

Aus der Traum. Die Coronakrise hat allen Reiseplänen ein Ende gesetzt. „Sie müssten in Kroatien alle für 14 Tage in die Quarantäne“, sagt EEW-Bauleiter Karl-Heinz Plepla, „und sehr wahrscheinlich würden sie nach dem Urlaub keine Einreiseerlaubnis für Deutschland mehr bekommen.“

Darum hat die beauftragte Kesselbaufirma entschieden, dass die Kroaten nicht in den Urlaub fahren können. Der Arbeitsausfall wäre einfach zu groß geworden. Sie werden nun einschließlich Gründonnerstag weiter arbeiten und am Dienstag nach Ostern gleich wieder weiter machen. Ihre Feiertage dürften traurig werden.

Karl-Heinz Plepla, EEW Bauleiter. Quelle: Bernd Geske

Die Kroaten errichten in Premnitz die gesamte Kesselanlage, berichtet Karl-Heinz Plepla. Ihre Firma sei spezialisiert auf den Kesselbau von Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen. Sie arbeiten weltweit, teilt er mit, und seien bekannt für gute Qualität.

Der positive Effekt für die Baustelle: Das Wachsen des Kessels ist bislang dem Plan schon eine Woche voraus. Nach Ostern werden es sogar zwei Wochen sein. Die EEW-Gruppe als Auftraggeber hätte auf diesen neuerlichen Zeitvorteil sicher gerne zugunsten der kroatischen Fachkräfte verzichtet. Aber unter Corona gelten jetzt andere Regeln.

Verhaltensregeln für Corona

Der Vorstand der EEW-Gruppe hat extra ein Gremium in der Zentrale in Helmstedt eingesetzt, das jeden Tag die erforderlichen Festlegungen für den Umgang mit der Coronakrise trifft. Für die Baustelle in Premnitz sind Verhaltensregeln festgelegt worden.

Neben dem Bau des Kessels hat Anfang März in Premnitz nun die Errichtung der Rauchgasreinigung für die zweite Verbrennungslinie begonnen. Beauftragt ist damit eine Firma in Sachsen. Der Stahlbau hier ist bislang zehn Meter in die Höhe gewachsen, sagt Karl-Heinz Plepla. Am Ende wird er 25 Meter hoch sein. Der Kesselbereich ist 30 Meter hoch. Gegenwärtig werden die ersten Elemente der Verfahrenstechnik in die Rauchgasreinigung eingesetzt. Bis September/Oktober soll dort alles fertig sein.

Ab Mai Elektrotechnik

Im Mai rücken dann die Elektrotechniker an, um überall die erforderlichen Kabel einzuziehen. Ende Mai wird der große, schwere Kondensator geliefert. Er wird für die neue Turbine gebraucht, die im September eintreffen soll.

Das Baugerüst, von dem aus der Mögeliner Fassadenkünstler Marco Brzozowski ab Mai sein 2000 Quadratmeter großes Riesenbild von der Natur rund um Premnitz auf den Bunkerkopf malen wird, ist an der Nordseite schon aufgestellt. Auf der Südseite wächst es gerade in die Höhe.

Bislang nicht beeinträchtigt

Und hat die Coronakrise auf der Baustelle in Premnitz schon Probleme gebracht? „Bisher hatten wir noch nichts, was den Ablauf beeinträchtigt hat“, stellt Bauleiter Karl-Heinz Plepla fest. Es habe schon einmal eine Warnung gegeben, dass es mit einem größeren Teil aus Italien vielleicht Schwierigkeiten geben könnte. Aber das habe sich nicht bestätigt. Die Möglichkeit, dass es in Italien zu Verzögerungen kommen kann, sei natürlich vorhanden. Aber bislang sei alles geregelt worden.

Von Bernd Geske