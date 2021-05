EEW Premnitz legt Wirbelschichtverbrennung still

Premnitz

Zwei Ereignisse, die in engem Zusammenhang stehen. Bei der EEW Premnitz GmbH läuft die für 60 Millionen Euro neu gebaute zweite Linie der Rostfeuerungsanlage derzeit im Testbetrieb – und sie läuft gut. Deshalb hat das Unternehmen jetzt erstmals offiziell bestätigt, dass es einen Termin für die Außerbetriebnahme seiner 20 Jahre alten Wirbelschichtverbrennung gibt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon als die Planung lief, hatte die EEW-Gruppe wiederholt erklärt, dass die neue zweite Linie eine Ersatzinvestition für die Wirbelschichtanlage ist: Sei die neue Linie fertig, nehme man die Wirbelschicht außer Betrieb. Danach gefragt, hatten die beiden EEW-Geschäftsführer Rüdiger Bösing und Klaus Piefke das unter anderem auch auf einer Informationsveranstaltung mit 90 Zuhörern im August 2018 so erklärt. Ein Teil der Anwesenden schien diese Aussage aber nicht zu glauben.

Ende am 30. Juni

„Wir halten Wort“, hat Klaus Piefke nun bestätigt. Am 30. Juni werde die Wirbelschichtanlage um 12 Uhr abgeschaltet. Die Außerbetriebnahme sei bereits beim Landesumweltamt angemeldet. Die Wirbelschichtanlage werde damit Geschichte. Das bedeute aber nicht, dass der Standort auch Geschichte wird. Über dem Vorhaben schwebte stets die Frage, was das Unternehmen mit der abgeschalteten großen Anlage machen will. Es habe mehrere Interessenten aus dem Ausland gegeben, teilt Geschäftsführer Rüdiger Bösing mit. Unternehmen aus Asien hätten den Plan, die Anlage in Premnitz zu demontieren und in der Ferne wieder aufzubauen. Dazu werde es aber wohl nicht kommen.

Mit knapp 50 Metern ist Wirbelschichtanlage das höchste Gebäude der Umgebung. Quelle: EEW Premnitz

Von einem regionalen Unternehmen liege eine Absichtserklärung vor, dass es die Gebäudehülle nutzen möchte, sagt Rüdiger Bösing. Es gebe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Kaufvertrag noch in diesem Jahr unterzeichnet werde. Bei EEW habe man die Gewissheit, das Objekt in gute Hände zu übergeben. Es handele sich um eine Firma aus der Recyclingbranche. Die Verbrennungstechnik soll ausgebaut werden.

Darauf angesprochen, ob die Gebäudehülle tatsächlich so stehen bleibt, die angesichts ihrer erheblichen Höhe von 42 Metern künftig schwerlich komplett nutzbar sein würde, hat der Geschäftsführer erklärt: Es gebe beim Recycling übliche Prozesse, bei denen die zu behandelnden Materialien befördert durch die Schwerkraft von oben nach unten die verschiedenen Stufen durchlaufen.

An dieser Stelle ist die neue zweite Linie gebaut worden. Quelle: Bernd Geske

Das Personal der Wirbelschicht soll qualifiziert werden, es sind keine Entlassungen vorgesehen. Die Leute werden zum 1. Juli in den Schichtplan der Rostfeuerungsanlage eingeordnet und bekommen erfahrene Facharbeiter an die Seite gestellt, um die andere Anlage kennen zu lernen.

Gebaut für Teppichreste

Die Wirbelschicht ist für EEW keine Erfolgsgeschichte. Sie wurde einst gebaut, um Teppichreste zu verbrennen. Doch ging das neue Werk „Polyamid 2000“ bald in Insolvenz. EEW erwarb die Anlage, musste aber die Abfallstoffe relativ aufwendig aufbereiten lassen, um sie in dem zirkulierenden Luftstrom verbrennen zu können.

Wenn der Testbetrieb der neuen Verbrennungslinie abgeschlossen ist, beginnt deren Probebetrieb. Bei EEW wird erwartet, dass der normale, kommerzielle Betrieb im dritten Quartal starten kann.

Von Bernd Geske