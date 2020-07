Premnitz

Der gegenwärtig wichtigste Arbeitsschritt auf der Baustelle am Müllheizkraftwerk im Industriepark Premnitz war weithin in der Umgebung zu sehen. Das lag in der Natur der Sache. Denn hoch oben über dem restlichen Bauwerk ist am Mittwoch unter Einsatz von zwei großen Kränen das letzte von drei Teilstücken auf den Schornstein der zweiten Verbrennungslinie gesetzt worden ist.

Der Bau dieser zweiten Linie ist mit einem Investitionsaufwand von 60 Millionen Euro das derzeit größte Bauvorhaben im ganzen Westhavelland. Die EEW-Gruppe hat diese Ersatzinvestition auf den Weg gebracht, um ihre Wirbelschichtanlage im Industriepark Premnitz außer Betrieb zu nehmen, wenn die zweite Linie fertig ist.

EEW-Bauleiter Karl-Heinz Plepla. Quelle: Bernd Geske

Und bis diese fertig ist, dauert es nun auch gar nicht mehr so lange. Wie EEW-Bauleiter Karl-Heinz Plepla sagt, sind mittlerweile mehr als 80 Prozent der mechanischen Bauteile installiert. Das Aufsetzen des letzten Teils auf den Schornstein, der nun stattliche 55 Meter in die Höhe ragt, war eine Art Höhepunkt. Dieser Abluftschlot gehört nun zu den höchsten Bauwerken in der Region.

Der Schornstein der zweiten Verbrennungslinie ist sogar ein deutliches Stück höher geworden als das gleiche Teil der ersten Linie, die 2008 in Betrieb genommen worden ist. Der Grund dafür ist, erklärt Bauleiter Plepla, dass die Rauchgase oben in der Luft auf verschiedene Höhen verteilt werden sollen, um den Vorgang zu optimieren.

Die Innenwände des großen Heizkessels müssen noch beschichtet werden. Quelle: Bernd Geske

Bis zu 130.000 Kubikmeter Rauchgas pro Stunde werden später bei vollem Betrieb durch den neuen Schornstein strömen. Die Temperatur der Gase wird bei 140 Grad Celsius liegen.

Nunmehr fehlt nur noch das letzte große Bauelement. Das ist der Staubsilo mit einem Rauminhalt von 200 Kubikmetern, der die mineralischen Bestandteile aus der Rauchgasreinigung aufnehmen soll. Voraussichtlich Ende Juli soll er aufgestellt werden.

Druckprüfung bestanden

Vermutlich völlig unbemerkt von der Außenwelt, aber mit Spannung erwartet durch die Beteiligten, ist bereits eine der wichtigsten Prüfungen der neuen Anlage über die Bühne gegangen. In der vergangenen Woche hat der 2500 Kubikmeter große Heizkessel seine Druckprüfung bestanden.

Mit dem kernigen Wasserdruck von 116 bar, das ist rund 50-mal so viel wie in einem Autoreifen, ist der Kessel mitsamt seinen vielen Leitungen gefüllt worden. Als Prüfmedium wurden 135 Kubikmeter Turbinenkondensat aus dem Kreislauf der ersten Verbrennungslinie verwendet.

Das ist der bewegliche Rost, auf dem später das brennende Material liegt. Quelle: Bernd Geske

„Eine 20-köpfige Prüfkommission begutachtete eingehend die entsprechenden Druckteilkomponenten“, berichtet Pressesprecher Tobias Jacob für das Unternehmen EEW. „Am Ende konnten keine Undichtheiten oder bleibende Formveränderungen festgestellt werden.“ Der TüV Süd habe mit Stempel und Unterschrift die erfolgreiche Wasserdruckprüfung bestätigt.

„Wir liegen mit den Arbeiten gut im Plan“, fasst Bauleiter Karl-Heinz Plepla zusammen. Er bestätigt, dass am Äußeren der zweiten Linie jetzt gar nicht mehr so viel fehlt. Innen würden weiterhin die Elektrokabel eingezogen. Es werden die Kanäle für die Verbrennungsluft installiert. Die feuerfeste Auskleidung im Inneren des Heizkessels fehlt noch. Diverse Elemente aus dem Bereich Heizung, Lüftung und Klima müssen noch eingebaut werden. Nicht zuletzt werden die letzten paar Fassadenelemente angebracht.

Keine Probleme durch Corona

Bereits in zwei Monaten, im September, ist die kalte Inbetriebnahme der zweiten Linie vorgesehen. Für das erste Quartal 2021 steht die warme Inbetriebnahme im Plan und im zweiten Quartal soll dann die kommerzielle Inbetriebnahme sein.

Durch mögliche Einflüsse der Corona-Krise habe es für das Bauprojekt keine wesentlichen Verzögerungen gegeben, stellt Karl-Heinz Plepla fest. Es seien Bauteile aus Italien gebraucht worden, auch hier seien keine Ausfälle zu verzeichnen gewesen.

Von Bernd Geske