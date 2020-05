Premnitz

Am Wochenende gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen der Scheiben ins Innere eines Eltern-Kind-Treffs an der Liebigstraße in Premnitz. Im Innern des Objekts wurden dann sämtliche Büroräume und Schränke durchwühlt.

Aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde ein Laptop. Ob auch andere Beute gemacht wurde, ist nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 250 Euro, die Ermittlungen zur Sachlage durch die Kriminalpolizei dauern an, heißt es.

Von Bernd Geske