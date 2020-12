Eine Premnitzer Mutter kämpft um ihre Tochter

Premnitz

Das werden furchtbare Weihnachten. Sie stellen keinen Baum auf, sie feiern nicht und sie haben allen Verwandten, Freunden und Bekannten schon mitgeteilt, dass sie keine guten Wünsche haben wollen. Die Familie von Kerstin Lalla wird kein Freuden-, sondern ein Schmerzensfest verleben. Unterstützt von ihrem Sohn André und ihrem Mann Frank Borchardt, kämpft sie nun schon fast zwei Jahre lang darum, dass ihre mittlerweile zehnjährige Tochter wieder nach Hause zurückkehren darf.

„Ich habe erst gedacht, mich nimmt jemand auf den Arm“, erinnert sie sich an den 24. Januar 2019. Da hatte sie gegen 16 Uhr einen Anruf erhalten, ihre damals achtjährige Tochter sei auf Veranlassung des Jugendamtes Havelland in Obhut genommen worden. Gleich sei sie zum Jugendamt gefahren und habe gefragt, wo ihr kleines Mädchen ist, erinnert sie sich. „An einem sicheren Ort“ – das war alles, was man ihr dazu mitgeteilt hat.

Im Kinderzimmer. Kerstin Lalla mit ihrem Sohn André und ihrem Mann Frank Borchardt. Quelle: Bernd Geske

Der Vorwurf lautete, sie habe ihr Kind am Abend zuvor geschlagen. „Das habe ich nicht gemacht“, beteuert die Mutter. Die Untersuchung des Kindes in der Gewaltschutzambulanz der Charité am 25. Januar in Berlin habe die Anschuldigungen nicht bestätigt.

Sie sei ins Amtsgericht Rathenow gegangen, um eine einstweilige Verfügung gegen die Inobhutnahme zu erwirken, berichtet Kerstin Lalla. Eine Frau habe ihr dort mit nicht nachvollziehbaren Formulierungen das Ansinnen verwehrt. Das Gericht habe auch abgelehnt, dass sie Prozesskostenhilfe bekommt, obwohl sie ein geringes Einkommen hat.

Gericht äußert sich nicht

Amtsgerichtsdirektor Ralf Weller antwortet auf die Fragen der MAZ, dass in Sorgerechtssachen grundsätzlich keine Auskünfte erteilt werden. Der Grundsatz dafür sei das Kindeswohl. Er gebe noch nicht einmal Auskunft darüber, ob es überhaupt ein bestimmtes Kind betreffendes Sorgerechtsverfahren gebe.

Das Jugendamt des Landkreises lehnt ebenfalls Auskünfte zu allen Dingen ab, die das Kind betreffen. Bei Ausführungen, die die Gründe der Inobhutnahme und die Einschränkung des Umgangs betreffen, werde in die Persönlichkeitsrechte der Tochter eingegriffen, teilt Pressesprecher Norman Giese mit. Da das Aufenthaltsbestimmungsrecht und das Recht, über den Umgang zu entscheiden, Frau Lalla in einem familienrechtlichen Verfahren entzogen wurde, könnten dazu keine Angaben gemacht werden.

Kein Beschluss nach 48 Stunden

Bei Inobhutnahme eines Kindes müsse es spätestens 48 Stunden danach einen Gerichtsbeschluss geben, der die Maßnahme bestätigt, sagt Kerstin Lalla. In ihrem Fall sei nach der Inobhutnahme am 24. Januar ein Gerichtsbeschluss aber erst am 11. April 2019 gefasst worden. Genau genommen hätte ihre Tochter schon am 26. Januar wieder herausgegeben werden müssen. Stattdessen wachse mehr und mehr die Gefahr einer Entfremdung.

Wie ein Schlag hatte es die Mutter getroffen, als sie nach ihrer Beschwerde beim Jugendministerium des Landes im Juni 2019 von einer Abteilungsleiterin die Antwort erhielt, bis zum 11. April 2019 habe sie die „vollständige elterliche Sorge und damit das Recht, den Aufenthalt und den Umgang ihrer Tochter eigenständig zu bestimmen“ gehabt. Dieses Recht, sagt Kerstin Lalla, sei ihr vom Jugendamt einfach vorenthalten worden.

Kerstin Lalla mit Kater Titus, nach dem sich ihre Tochter jedes Mal erkundigt hat. Quelle: Bernd Geske

Weil sie ihre Tochter wiederhaben will, hat sie über ihre Anwältin schon vor längerer Zeit eine Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Vor wenigen Tagen hat sie außerdem eine Beschwerde beim Brandenburgischen Oberlandesgericht einlegen lassen.

Alle Bemühungen hatten bislang keinen Erfolg. Am 11. November 2019 hatte sie ihre Tochter nach der Inobhutnahme vom Januar erstmals wieder eine Stunde lang (mit Begleitung) treffen dürfen. Der nächste geregelte Umgang am 18. November 2019 war dann auch schon wieder der letzte. Über ein Jahr haben die Eltern also ihr Kind schon nicht mehr sehen dürfen. Von Juli 2019 bis Februar 2020 durfte die Mutter einmal pro Woche zehn Minuten mit ihrer Tochter telefonieren. Das Mädchen wohnt in einer Unterkunft in der Stadt Brandenburg.

...dass sie nach Hause will

„Jedes Mal hat sie gesagt, dass sie uns lieb hat und uns vermisst“, erzählt Kerstin Lalla. Beim bislang letzten Telefonat Anfang September habe ihre Tochter ganz klar gesagt, dass sie wieder nach Hause will. Am 6. September 2020 habe das Amtsgericht Rathenow dann für sie ein komplettes Kontaktverbot verhängt.

An diesem Freitag hatten beide Eltern einen Termin bei einer Gutachterin in Bernau. Sie soll prüfen, ob Mutter und Vater für das Kind weiter die angebliche „Gefährdung“ darstellen, wie vom Jugendamt behauptet wird, oder ob die Umgänge wieder aufgenommen werden können. „Dass wir unsere Kleine zu Weihnachten wiedersehen, haben wir schon abgeschrieben“, teilt Kerstin Lalla mit. Als Termin für das Gutachten ist Ende Januar festgelegt worden. Bis dahin werde gar nichts passieren. Von fröhlichen Weihnachten kann keine Rede sein.

