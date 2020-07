Premnitz

Es hat eine große Debatte in Premnitz gegeben, als im Frühjahr 2016 der Lärmentwicklungsplan diskutiert worden ist. Angeregt durch das Land, sollten die Kommunen solche Pläne aufstellen, um die Lärmbelastung für die Bevölkerung zu vermindern. Die Stadt Premnitz reichte beim Land schließlich ein, auf vier Straßenabschnitten die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Nacht von Tempo 50 auf Tempo 30 zu verringern. Nach Abschluss des Verfahrens ist nur ein Abschnitt davon übrig geblieben.

Wie Bürgermeister Ralf Tebling mitgeteilt hat, kann auf der B102 zwischen den Einmündungen der Bahnhof- und der Goethestraße von 22 bis 6 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit nunmehr auf 30 Kilometer pro Stunde herab gesetzt werden. Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises habe das mit einem Bescheid angeordnet. In ihrem Lärmentwicklungsplan hatte die Stadt allerdings den Straßenabschnitt mit vermindertem Tempo ein Stück länger gewünscht. Statt nur bis zur Goethestraße hätten die Premnitzer das Tempolimit lieber bis zur Fabrikenstraße gehabt.

Drei Abschnitte nicht bestätigt

Gar nicht berücksichtigt werden vom Land die Vorstellungen der Stadt Premnitz, laut Lärmentwicklungsplan das Tempo in der Nacht auf den anderen drei Straßenabschnitten zu senken. Gewesen wären das die Ortsdurchfahrt der B102 von Döberitz, die Ortsdurchfahrten der L963 von Premnitz und Havelaue sowie die Bergstraße von der Alten Hauptstraße bis zur Vistrastraße.

Nachdem die Stadt Premnitz ihren Lärmentwicklungsplan beim Land eingereicht hatte, erklärt die stellvertretende Bürgermeisterin Carola Kapitza, habe das Landesamt für Bauen und Verkehr noch einmal eigene Messungen der Verkehrsströme in Auftrag gegeben. Bestätigt worden sei danach nur der eine Abschnitt. Die Stadt habe dafür beim Landkreis eine verkehrsrechtliche Anordnung beantragt, und diese sei bereits genehmigt worden.

16 Schilder bestellt

Um die Geschwindigkeitsbegrenzung an der Straße anzeigen zu können, habe die Stadt bereits insgesamt 16 Verkehrsschilder bestellt. Sobald diese geliefert worden seien, sollen sie an der Straße aufgestellt werden.

Als kurzfristig umsetzbare Maßnahme hatte sich für die Stadt Premnitz bei der Untersuchung für den Lärmentwicklungsplan lediglich eine Geschwindigkeitsbegrenzung heraus gestellt. Um eine bessere Akzeptanz bei den Kraftfahrern zu erreichen und das verstärkte Ruhebedürfnis der Anwohner in der Nacht zu berücksichtigen, hatte die Stadt das Tempo 30 nur in der Zeit von 22 bis 6 Uhr vorgeschlagen.

In der Diskussion hatte eine große Rolle gespielt, dass eine spürbare Lärmentlastung für die Anwohner der B102 in Premnitz und Döberitz durch den Bau der seit vielen Jahren geforderten Ortsumgehung längerfristig in Aussicht stand. Im Jahr 2016 wusste man gerade einmal, dass die Ortsumgehung in den Bundesverkehrswegeplan bis 2030 aufgenommen worden war. Ein genauer Zeitpunkt stand damals noch nicht fest.

Bald danach nahm die Planung der B102-Ortsumgehung erheblich an Fahrt auf. Im Frühjahr 2020 lagen die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren zur Einsicht für die Bürger aus. Wird der Planfeststellungsbeschluss zeitnah gefasst, kann mit dem Bau der Ortsumgehung schon 2023 begonnen werden.

Von Bernd Geske