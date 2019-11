Premnitz bekommt einen Eltern-Kind-Treff

Premnitz

Weil in Premnitz die Betreuungsplätze für Kinder knapp sind, wird im gerade frisch umgebauten Bürgerhaus (früher Kulturhaus) an der Liebigstraße ein Eltern-Kind-Treff eingerichtet. Betraut hat die Stadt mit dieser Aufgabe die Kinder- und Jugendhilfe gGmbH der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Potsdam. Diese gemeinnützige Gesellschaft betreibt in der Region bislang je eine Kita in Döberitz, Premnitz und Steckelsdorf.

Der Treff hat Montag bis Freitag täglich von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Es gibt Platz für maximal 16 Kinder und 16 Erwachsene. Die Nachfrage sei groß, sagt Frank Schwengbeck, Betriebsleiter Kita bei der Awo. Aber weil die Einrichtung gerade erst aufgebaut wird, seien noch Plätze frei. Es gehe gerade erst richtig los.

Erzieherin Irina Resch. Quelle: Bernd Geske

Im Elterntreff arbeiten die Erzieherin Irina Resch und Uta Labes als Unterstützungskraft. Irina Resch hat einen Kurs zur Eltern-Begleiterin abgeschlossen, Uta Labes ist gerade dabei. Die Räumlichkeiten werden von der Stadt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der Landkreis übernimmt die Personalkosten. Weil es in Premnitz viele Eltern mit Migrationshintergrund gibt, erklärt Frank Schwengbeck, habe man gemeinsam mit der Stadt überlegt, welches Angebot im neuen Bürgerhaus dafür passen könnte. Man freue sich darauf, den Eltern-Kind-Treff aufzubauen, der etwas Neues für das Westhavelland sei. Die Unterstützung durch die Stadt sei gut, man sei dort sehr interessiert daran, dass alles läuft.

Irina Resch berichtet, dass im Treff derzeit viele Nationen vertreten sind. Deutsche Eltern und Kinder seien hier, es gebe aber auch welche aus Syrien, Pakistan, Libyen und Kenia. Ein Hauptinhalt sind derzeit Gesprächsrunden mit Eltern, die vor allen Dingen die deutsche Sprache lernen wollen. Es werde gemeinsam musiziert und es werden Bewegungsübungen gemacht. Im Laufe der Zeit sollen mehr und mehr Angebote dazu kommen.

Wöchentliche Angebote

Einmal die Woche wird im Treff gemeinsam gekocht und gebacken. An jedem Freitag kommt eine sozialpädagogische Fachkraft, die vom Bildungsministerium gefördert wird, um die Besucherinnen zu beraten. Pro Woche einmal schaut auch eine Hebamme herein, um Fragen zu beantworten. Ein wöchentliches Eltern-Kind-Turnen in der großen Sporthalle soll in diesen Tagen beginnen.

Ein Premnitzer Rentner ist einmal die Woche da, um ehrenamtlich mit Eltern Deutsch zu üben. Nicht zuletzt hat eine Frau vom Awo-Ortsverein zugesagt, schulpflichtigen Geschwisterkindern der Treff-Familien bei den Hausaufgaben zu helfen.

Von Bernd Geske