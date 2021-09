Empfang für Bowling-Jugendeuropameister Paul Purbs in Premnitz

Premnitz

Auf der Bowlingbahn in Premnitz sind sie es gewöhnt erfolgreiche Sportler zu empfangen. Weltmeister, Europameister, die Bundesligamannschaft mit Gold, Silber oder Bronze. Erfolge feiert man und da lassen sich die Bowler des TSV Chemie Premnitz nicht zweimal bitten.

Am Donnerstag gab es wieder mal so einen Empfang. Diesmal für einen Europameister. Paul Purbs hatte bei den Jugendeuropameisterschaften Bronze im Doppel und Gold im Einzel geholt.

Schon der Auftakt zur WM in den Niederlanden verlief erfolgreich, als Paul zusammen mit seinem Partner Patrick Weichert aus Berlin die Bronzemedaille in der Doppelkonkurrenz holte. „Eine Medaille bei internationalen Wettkämpfen ist immer eine Sensation“, jubelte auch Bundestrainer Peter Lorenz.

Trainer Peter Lorenz ordnet den Erfolg ein. Quelle: Joachim Wilisch

Und noch besser wurde es im Einzelwettbewerb. Paul Purbs gewann die Goldmedaille. Peter Lorenz konnte es ebenso wenig fassen, wie sein Schützling. „Paul, ich bin stolz. Der Auftritt war das stärkste, was ich von dir bisher gesehen habe.“ Genau das sagte er am Donnerstag noch einmal, als der TSV Chemie Premnitz zum Empfang bat.

Rund 50 Gäste, unter ihnen viele Wegbegleiter von Paul Purbs, hörten von Peter Lorenz noch einmal, wie Paul zum Bowling-Crack wurde. „Es begann vor 18 Jahren, als Paul geboren wurde, da habe ich schon seinen Opa gekannt.“ Überhaupt der Großvater: Er war es, der Paul nach Premnitz brachte und er begleitete die Wege seines Enkelsohnes ganz eng.

Eine große Familie

Dieser familiäre Rückhalt ist ein ganz wesentlicher Baustein zum Erfolg. Den Jugendnationalkader hat Paul nun verlassen, jetzt muss er sich im Erwachsenenkader bewähren.

Michael Hohmann ist Rektor der Bürgelschule in Rathenow. „Wir sind alle stolz“, sagte Hohmann. Die Bürgelschule ist eine sportbetonte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, wo junge Leistungssportler wie Paul Purbs Training und Schule in Einklang bringen können. Im kommenden Jahr aber kommt eine ganz andere Herausforderung. Dann steht für Paul Purbs das Abitur an. „Das ist eine Prüfung für die der Bowlingball ab und an ruhen muss“, sagte Hohmann.

Michael Hohmann, Rektor der Bürgelschule, lobt die Disziplin von Paul. Quelle: Joachim Wilisch

Dem Sport wird sich Paul Purbs weiter verpflichtet fühlen. Am Donnerstag war zu sehen, dass er nicht der Typ für das gleißende Rampenlicht ist.

Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz, lobte den TSV Chemie als wesentliche Stütze einer sportbegeisterten Stadt. „Und es ist umso schöner, wenn wir hier auf der Bowlingbahn Spitzensportler haben“, so Tebling.

Immer wieder Erfolge

Er erinnerte daran, dass die Bundesligamannschaft immer wieder mit Spitzenplätzen die Saison beendet. Dieses besondere Premnitzgefühl ist es, das die Bundesligaspieler – auch wenn sie mal länger auswärts gelebt haben – zurückkommen lässt.

In Premnitz trainieren sie den Nachwuchs, ölen die Bahn (ganz besonders wichtig beim Bowling) oder kümmern sich um die Teams. Es ist eine große Familie, die sich da immer wieder auf der Super Bowl trifft.

Dieter Arnold (links), Präsident des Sportkegler- und Bowlingverbandes Brandenburg war zum Empfang gekommen. Quelle: Joachim Wilisch

Dieter Arnold, Vorsitzender des Sportkegel- und Bowlingverbandes im Land Brandenburg, verwies in seiner Ansprache auf die nationale Bedeutung, die Premnitz im Bowlingsport hat.

Eine besondere Auszeichnung hatte der Vorsitzende des Kreissportbundes Havelland, Jörg Wartenberg, mitgebracht. „Wir sehen mit Freude die Erfolge der Bowler beim TSV Chemie und wir würdigen den Erfolg von Paul Purbs.“ Zum ersten Mal überhaupt vergab der Kreissportbund eine KSB-Ehrenmedaille. Und die bekam Paul Purbs.

Der Nachwuchs ist da

Die Bowlingspieler des TSV Chemie standen auch bei der Sportlerehrung des Landkreises immer wieder oben auf dem Treppchen.

Paul Purbs bekam am Donnerstag zahlreiche Geschenke und Andenken als Dreingabe zu den Medaillen, die es beim Wettkampf in Holland gab.

Um Bowling-Nachwuchs muss sich der TSV Chemie keine Sorgen machen. Viele Jugendliche standen für Paul Spalier. Er ist ein Vorbild. Und es gibt noch mehr Talente, die in die Fußstapfen von Paul Purbs treten wollen. Max Lorenz gehört dazu.

Große Familie: Die Bowlingabteilung des TSV Chemie Premnitz. Quelle: Joachim Wilisch

Jetzt beginnt wieder der Alltag. Schule (immerhin gibt es ja bald Herbstferien), Training und diszipliniertes Arbeiten auf beiden Feldern. Peter Lorenz, der nach dem Empfang noch zu einer Bundestrainertagung nach München fuhr, ist sich aber sicher, dass Paul Purbs neben dem Abitur ab 2022 auch viele sportliche Erfolge verbuchen wird.

Von Joachim Wilisch