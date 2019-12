Fachschüler spielen Märchen für Kinder

Premnitz

Vier Vorstellungen an drei Tagen. Damit haben sich die jungen Laien-Schauspieler von der Beruflichen Schule für Sozialwesen der Arbeiterwohlfahrt „ Sophie Scholl“ in Premnitz ein stattliches Programm vorgenommen. Seit vielen Jahren ist es an dieser Schule üblich, dass eine der neu aufgenommenen Erzieherklassen ein Weihnachtsmärchen für Kinder selbst schreibt und auf die Bühne bringt.

In diesem Jahr hat die Klasse E19/1 das Stück „Die vertauschten Wunschzettel“ verfasst – und wird es bis Freitag in der Sporthalle der Schule viermal spielen. Am Mittwoch um 9.30 Uhr waren zunächst zwei Gruppen aus den Premnitzer Kitas „Flax und Krümel“ und „Waldhaus“ zu Gast. Anschließend reiste am gleichen Tag noch die Förderschule „Spektrum“ aus Rathenow an, um sich das Stück anzusehen.

Schulleiterin Kerstin Müller begrüßt die Kinder. Quelle: Bernd Geske

Für die Donnerstagvormittag war eine Aufführung für die Kleine Grundschule Hohennauen geplant, die mit der Awo-Fachschule seit Jahren einen Kooperationsvertrag hat. Früher waren die Premnitzer Sozialschüler stets mit Sack und Pack nach Hohennauen gefahren, um ihr Stück dort zu zeigen. Weil der Aufwand diesmal aber zu groß gewesen wäre, sind die Hohennauener erstmals gebeten worden, nach Premnitz zu kommen.

Nicht zuletzt wird es am Freitag noch eine vierte und letzte Vorstellung geben. Dazu sind alle Kinder der Awo-Sozialschülerinnen und -schüler eingeladen.

Ein Wichtel spricht die einleitenden Worte. Quelle: Bernd Geske

Völlig unvorbereitet muss das junge Ensemble indes nicht vor die Kinder treten. Die Awo-Schule hat die Schauspielerin Sabine Böhm engagiert, die dort das Fach „Darstellende Spiel“ unterrichtet. Unter ihrer Leitung werden jedes Jahr die Weihnachtsmärchen verfasst und auf die Bühne gebracht.

Es ist zudem üblich, dass die Fachschülerinnen und -schüler im Vorfeld ihrer Aufführungen eigenhändig Weihnachtskekse backen. Sie verpacken sie in kleine Tüten und verschenken sie im Anschluss an ihre Vorstellungen. In jedem Frühjahr führt übrigens eine Klasse der Sozialassistenten beim Frühlingsfest der Awo-Schule auch noch mal ein Märchen für Kinder auf.

Nach der Vorstellung haben die jungen Schauspieler allen Kindern im Publikum kleine Tüten mit selbst gebackenen Keksen geschenkt. Quelle: Bernd Geske

„Es ist eine schöne Tradition, dass unsere Erzieherklassen die Weihnachtsmärchen für Kinder spielen“, sagt Schulleiterin Kerstin Müller. Die Tage vor Weihnachten seien in der Schule für Sozialwesen stets die Zeit für Exkursionen und andere Aktivitäten. Gruppen hätten das Medizinhistorische Museum und das Kommunikationsmuseum in Berlin besucht.

Die Schule habe sich auch in der vergangenen Woche am mobilen Weihnachtsmarkt im Rahmen der „Tour der Herzen“ des Awo-Bezirksverbands Potsdam in Rathenow beteiligt. Fachschüler sangen Weihnachtslieder, bastelten mit Besuchern Weihnachtsgestecke und schminkten Kinder.

Vier neue Klassen gebildet

Die Schule „ Sophie Scholl“ hat in diesem Schuljahr zwei neue Erzieherklassen und eine Klasse für Sozialassistenten aufgenommen. Gebildet wurde auch eine tätigkeitsbegleitende Klasse für Heilerziehungspfleger mit sechs Schülern. Insgesamt hat die Schule in diesem Jahr 183 Schülerinnen und Schüler. Gerade sind vier Fünfsitzer-Kanus gekauft worden, mit denen die Schule ein Integrationsprojekt für Kinder mit Erlebnispädagogik realisieren will.

Wie jetzt das Weihnachtsmärchen war? Herzerwärmend, kurz und knackig gespielt, mit klarer Botschaft. Die Kinder von zwei Familien, eine wohlhabend und die andere arm, schreiben Wunschzettel. Die wohlhabenden Kinder wünschen sich viel, die armen wenig. Den Elfen fallen die Wunschzettel herunter und werden vertauscht. Als die arme Familie die teuren Geschenke bekommt, stellt sie den Fehler sofort fest. Weil sie die Namen kennen, bringen sie die Päckchen zu den Nachbarn, wo ihre Päckchen gelandet sind. Dort werden sie eingeladen, schließlich feiern alle gemeinsam Weihnachten.

Von Bernd Geske