Premnitz

Drei Restmülltonnensind am Montag in der Straße des Friedens in Premnitz in Flammen aufgegangen. Der Alarm erreichte die Feuerwehr Premnitz um 21.55 Uhr.

Die ehrenamtlichen Brandbekämpfer konnten den Brand löschen und so Schlimmeres verhindern. Immer wieder brennen in Premnitz und Rathenow nachts Mülltonnen.

Von MAZonline