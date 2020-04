Premnitz

In Premnitz mussten Polizei und Feuerwehr am vergangenen Wochenende zu drei kleineren Bränden ausrücken. Am frühen Samstagmorgen, gegen 3.10 Uhr, meldete eine Anwohnerin einen Brand in einem Waldstück an der Straße des Friedens.

Hier hatten etwa 15 Quadratmeter Unterholz gebrannt. Am Samstagnachmittag – gegen 14.05 Uhr – brannte Waldboden auf einer Fläche von 30 Quadratmetern in einem Waldstück an der Straße der Freundschaft. Einen weiteren Brand gab es am Sonntagabend um 18.45 Uhr in einem Waldgebiet an der Makarenkostraße. Hier waren 16 Quadratmeter Waldboden betroffen. Alle Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht.

Die Polizei prüft zurzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt. Es wurden Anzeigen wegen Brandstiftung und fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Havelland ermittelt derzeit in alle Richtungen und fragt: Wer hat am vergangenen Wochenende an den genannten Brandorten Beobachtungen gemacht die mit den geschilderten Sachverhalten in Verbindung stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Havelland unter der Telefonnummer: 03322 275-0 zu wenden. Alternativ kann auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

