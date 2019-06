Premnitz

Die Freiwillige Feuerwehr von Premnitz sieht sich einer steigenden Zahl von Einsätzen gegenüber, als deren Ursache Brandstiftung vermutet wird. Wie Standwehrführer Olaf Thiem sagt, geht man von bislang fünf Fällen aus. Der erste Brand dieser mutmaßlichen Serie ist am 3. April festgestellt worden. Es brannte ein Haufen Unrat in der Gartensparte „Am kleinen Fenn“. Die beiden vorerst letzten Fälle ereigneten sich am Abend und in der Nacht vor Himmelfahrt.

Fremdeinwirkung naheliegend

„Fremdeinwirkung ist naheliegend“, kommentiert Olaf Thiem die Ursache der fünf Fälle. Man könne davon ausgehen, dass es an den Stellen nicht von allein angefangen habe zu brennen. Ob es sich bei allen Fällen um die gleiche Person handele, könne man nicht sagen. Der Verdacht auf Brandstiftung sei der Polizei gemeldet worden.

Wie die Feuerwehr berichtet, hatten am 3. April gegen 21.40 Uhr rund 24 Kubikmeter Unrat in der Gartensparte „Zum kleinen Fenn“ gebrannt, die für ein Osterfeuer von Kleingärtnern auf einer Freifläche zwischen den Parzellen aufgeschichtet worden waren. Mit zwei C-Rohren konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Die Premnitzer Feuerwehr im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Premnitz

Am Mittwoch nach Ostern waren die Feuerwehren von Premnitz, Döberitz und Mögelin gegen 3 Uhr in der Nacht alarmiert worden, weil dort rund 200 Quadratmeter Waldboden am Osterberg nahe der alten Deponie brannten. Die Feuerwehrleute verhinderten zunächst mit einer Riegelstellung das Ausbreiten des Feuers.

Weil die nächste Wasserentnahmestelle sich nicht in der Nähe des Feuers befand, musste mit den wasserführenden Fahrzeugen ein Pendelverkehr eingerichtet werden. Wie die Feuerwehr berichtet, stellten dann Mitglieder der Feuerwehr während des Pendelverkehrs einen weiteren Brand in einer Entfernung von rund 500 Metern fest.

Mit C-Rohr schnell gelöscht

Dieses Feuer wurde mit einem C-Rohr weitgehend gelöscht. Weil aber die Flächen der beiden Brände zu diesem Zeitpunkt nicht genau eingeschätzt werden konnten, wurde bei der Rathenower Feuerwehr das Tanklöschfahrzeug nachalarmiert. Deren Einsatzkräfte übernahmen die zweite Brandstelle. Die Löscharbeiten dauerten bis 6 Uhr.

Wegen der hohen Waldbrandwarnstufe wurde eine Brandsicherheitswache über zwölf Stunden angeordnet. Gegen 11 Uhr musste an der alten Brandstelle noch einmal nachgelöscht werden.

Zwei Brände am Fenn

Letzter Höhepunkt der Serie waren zwei Brände in der Nacht vor dem Himmelsfahrtstag. Gegen 18 Uhr wurde die Premnitzer Feuerwehr zunächst zu einem Flächenbrand nahe einer Gartensparte am Fenn gerufen. Weil keine genaue Angabe zum Einsatzort vorlag, mussten die Einsatzkräfte die Brandstelle suchen. Nach fast zehn Minuten konnte sie lokalisiert werden. Bei Ankunft der Feuerwehr waren rund elf Quadratmeter Waldboden von einem Gartenbesitzer und seinem Sohn bereits gelöscht worden.

Gegen 23.35 Uhr wurde die Premnitzer Feuerwehr dann am gleichen Abend noch einmal zum Fenn gerufen. In einem verlassenen Garten einer Sparte brannte es auf einer Fläche von rund 260 Quadratmetern. Bereits an der Grundschule Am Dachsberg sahen die Einsatzkräfte den Feuerschein und starke Rauchentwicklung. Mit zwei C-Rohren und 10.000 Liter Wasser konnte der Brand gelöscht werden.

Nächtlicher Einsatz am Fenn. Quelle: Feuerwehr Premnitz

Wie die Feuerwehr anmerkt, war vor einem Jahr am gleichen Weg eine Gartenlaube vollständig nieder gebrannt.

Wie Stadtwehrführer Olaf Thiem sagt, ist es das erste Mal seit langer Zeit, dass die Premnitzer Feuerwehr es einmal wieder mit einer Serie von mutmaßlichen Brandstiftungen zu tun hat. Bislang seien die Feuer an Orten ausgebrochen, wo Menschen nicht unmittelbar gefährdet waren.

Von Bernd Geske