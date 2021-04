Firma Neue Energien Premnitz stellt innovatives Projekt zur Herstellung von Wasserstoff vor

Premnitz

Das Unternehmen Neue Energien Premnitz hat am Freitag einen großen Schritt gemacht, um sein Riesenprojekt im Industriepark Premnitz verwirklichen zu können. Es will dort mit einer Investitionssumme von 70 Millionen Euro eine neuartige Anlage errichten, mit der „grüner“ Wasserstoff hergestellt werden kann. Grün bedeutet in diesem Fall, dass die Produktion mit erneuerbaren Energien betrieben wird.

Ins Industrieparkzentrum der AFP eingeladen war eine größere Runde von Fachleuten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Die Stadt Premnitz hatte für alle Teilnehmer zuvor einen Schnelltest im Testzentrum der Stadt organisiert.

Als wichtigster Gast erwartet wurde Stefan Kaufmann, der Innovationsbeauftragte des Bundes für Wasserstofftechnologien. Er kam später als von den Organisatoren gewünscht und hatte auch wenig Zeit. Er machte aber den Verantwortlichen und Unterstützern des Unternehmens Neue Energien Premnitz Mut, ihr Vorhaben weiter voran zu treiben.

Stefan Kaufmann, Bundesbeauftragter für Wasserstofftechnologien, war in Premnitz ein gefragter Gesprächspartner. Quelle: Bernd Geske

Der Ingenieur Karl Dirkes beschrieb zunächst, wie das neuartige Verfahren namens Plasmafizierung funktioniert. Das Premnitzer Unternehmen hat als Partner dazu die schwedische Firma Plagazi gewonnen, von der das Verfahren stammt. Karl Dirkes informierte über eine Basisstudie, die für das Premnitzer Projekt angefertigt worden ist.

Demnach sollen in Premnitz pro Jahr künftig 7.500 Tonnen Wasserstoff hergestellt werden. Gebraucht werden dafür 44.000 Tonnen Abfälle, die zur Energiegewinnung verbrannt werden sollen. Das soll aber bei relativ hohen Temperaturen von über 2.400 Grad Celsius geschehen. In den üblichen Müllverbrennungsanlagen herrschen dagegen „nur“ rund 850 Grad. Bei den beschriebenen Abläufen würden außerdem rund 100.000 Tonnen flüssiges Kohlendioxid entstehen.

Der Ingenieur Karl Dirkes hat erklärt, wie das Verfahren funktioniert. Quelle: Bernd Geske

Das Verfahren sei „nicht weit weg von der Elektrolyse“, mit dem gegenwärtig Wasserstoff hergestellt wird, hat Karl Dirkes erklärt. Bei den enorm hohen Temperaturen würden hier aber alle hinein gegebenen Moleküle in Atome aufgespalten. Durch Abkühlen und Kondensieren könne man dann die Stoffe wieder herausholen, die man haben wolle. Das Wertvollste dabei sei der Wasserstoff. Heraus komme bei dem Prozess auch unbelastete Schlacke, die verkauft werden könne.

Die für den Prozess benötigten Abfälle wären am Standort künftig bereits vorhanden, weil die Schwesterfirma Richter Recycling dort schon mit dem Bau eines Recyclingshofs begonnen hat. Gewerbeabfälle werden dort sortiert, und was nicht recycelbar ist, kann maßgerecht zerkleinert werden und dann in die Verbrennung gehen. Beim Plagazi-Verfahren müssen nicht allein gut brennbare Müllbestandteile verwendet werden. Es heißt, dort könnten auch demontierte Windkraftanlagen, alte Boote und belastete Materialien wie medizinische Abfälle genommen werden.

Stefan Kaufmann (links) neben Moderator Christian Gerstädt. Quelle: Bernd Geske

Detlef Bock, der das Unternehmen Plagazi in Deutschland vertritt, hat mitgeteilt, dass gegenwärtig 25 Projekte dieser Art bearbeitet werden. Für sieben gebe es Vorstudien und für zwei bereits Basiststudien. Am schnellsten gehe es voran mit der Firma Neue Energien Premnitz, das sei das Vorzeige-Objekt in Deutschland.

Stefan Kaufmann, der Innovationsbauftragte, riss nur kurz an, dass die Bundesrepublik nach ihrer geltenden Wasserstoffstrategie viel mehr von diesem Gas brauchen wird, als im ganzen Land produziert werden kann. Alle Wege führten über die Elektrolyse, deshalb sei es wichtig zu betrachten, welche anderen Möglichkeiten zur Herstellung von Wasserstoff es noch gibt. Man müsse auch „dezentrale Möglichkeiten“ wie in Premnitz in den Blick nehmen.

200 Projekte eingereicht

Der Bundesbeauftragte teilte den Anwesenden mit, dass es gegenwärtig keine Fördermöglichkeiten für Projekte dieser Art gibt. Es lägen Förderanträge für über 200 Projekte vor, sagte er und betonte dann aber: „Wir brauchen solche Ideen wie hier in Premnitz.“ Man müsse sich in Berlin überlegen, wie man das Förderregime entsprechend gestalten kann.

„Ich finde Ihr Verfahren sehr spannend“, sagte Stefan Kaufmann den Chefs der Firma Neue Energien Premnitz, Christian Gerstädt und Franz Richter. Solche zusätzlichen Projekte würden gebraucht, und die Bundesregierung werde sie auch unterstützen müssen.

Von Bernd Geske