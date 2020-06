Premnitz

Ein Kletterturm für 6.700 Euro auf dem Schulhof, eine Musik- und Lichtanlage für 7.500 Euro im Speisesaal, ein Pkw-Anhänger mit Spielgeräten für 15.000 Euro. All das und noch viel mehr hat der Förderverein der Grundschule Am Dachsberg gekauft, seit er 2014 gegründet worden ist. Gut möglich aber, dass der Förderverein nicht mehr lange existiert, denn für zwei wichtige Vorstandsfunktionen sind bislang keine Nachfolger gefunden.

Der Vereinsvorsitzende Oliver Paulick und Schatzmeister Christian Peter hatten langfristig angekündigt, dass sie für ihre Ehrenämter nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn auf der nächsten Versammlung am 7. Juli die Vorstandswahl auf der Tagesordnung steht. Würden die beiden Funktionen tatsächlich unbesetzt bleiben, müsste der Verein aufgelöst werden, wie es seine eigene Satzung verlangt.

Später ist möglich

So dramatisch sei die Lage jetzt noch nicht, erklärt Oliver Paulick. Wegen der Corona-Einschränkungen könnte man die Wahlversammlung wohl auf einen etwas späteren Zeitpunkt verschieben, teilt er mit. Das ändere aber nichts an der Tatsache, dass es für den Vorsitz und die Finanzen keine Nachfolger gibt. Der Förderverein hat derzeit 52 Mitglieder.

„Wir haben in den wenigen Jahren relativ viel anschaffen können“, fasst Oliver Paulick zusammen. Die Last der Arbeit habe dabei aber oft auf einem relativ kleinen Kreis von Mitgliedern gelegen. Er wolle sich nicht beschweren, die ehrenamtliche Tätigkeit habe ihm Spaß gemacht, gibt er zu. Doch sei seine berufliche Arbeitsbelastung so groß geworden, dass er für den Vorsitz einfach nicht mehr die Zeit habe. Mitglied des Vereins würde er ja weiterhin bleiben.

Am Anfang belächelt

„2014 sind wir als Gründungsmitglieder teils belächelt worden“, blickt Christian Peter zurück, „heute kann ich sagen, dass wir einen stabilen Verein übergeben, der reichlich Umsatz getätigt und der Schule viele schöne Dinge beschert hat.“ Er sei auch noch Mitglied in vielen anderen Premnitzer Vereinen und unterstütze, wo er kann, erklärt er. Stadtverordneter sei er auch. Man könne nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Über die Jahre habe er sich in den Dienst des Fördervereins gestellt und werde nun als reines Mitglied in die zweite Reihe gehen.

Im Durchschnitt hat der Förderverein jedes Jahr rund 8000 Euro ausgegeben. Neben den großen Ausgaben, die am Beginn genannt wurden, wären da auch noch die Fußballbox für 2.000 Euro, drei Sitzgruppen vom Typ „Knorpelschenke“ für 1.600 Euro und der Trinkbrunnen in der Schule für 2.500 Euro zu erwähnen, der sich eines enorm großen Zuspruchs durch die Kinder erfreut.

Vom 2018 gekauften Wasserspender zapfen viele Kinder immer wieder gern. Quelle: Bernd Geske

„Hut ab vor dem, was der Förderverein geleistet hat!“, sagt Schulleiter Jens Martin. Es wäre sehr schlimm für die Schule, wenn der Verein sich wirklich auflösen müsste. Auf den letzten Elternkonferenzen und den Elternversammlungen für die vier neuen 1. Klassen habe er für den Förderverein geworben. Nachfolger für die frei werdenden Vorstandsfunktionen habe er aber nicht finden können. Es wäre doch schön, so schaut er voraus, wenn der Förderverein auch die schon geplante Schaukelanlage und eine Überdachung für die Fahrradständer noch kaufen könnte.

Schulleiter Jens Martin. Quelle: Bernd Geske

Die geplante Anschaffung der Schaukelanlage, Preis 6.000 Euro, falle erst einmal aus, sagt Oliver Paulick dazu. Die Stadt habe wegen der coronabedingten Sparmaßnahmen ihre Zusage zurück gezogen, den Aufbau der Anlage zu bezahlen. Er könne sich vorstellen, jetzt noch Geld zur Komplettierung der Musik- und Lichtanlage auszugeben, aber das sei es dann...

Catering und Fotos

Das Catering für den Frühjahrs- und den Herbstputz an der Schule habe der Förderverein übernommen, berichtet Paulick. Auch für die Einschulungen, die Kindertagsfeier und mit einem Stand auf der Premnitzer „Hüttenweihnacht“ habe man das gemacht. Nicht zuletzt seien auch die Fotos auf dem Hort-Weihnachtsmarkt und zur Einschulung sehr gut angenommen worden.

„Wir haben für den Förderverein schön viel Geld herein geholt“, resümiert Oliver Paulick voller Freude. Das habe aber auch richtig viel Arbeit gemacht. Einige wenige Mitglieder seien „extrem aktiv“ gewesen. Nun sei es an der Zeit, dass sich andere mehr engagieren.

Von Bernd Geske