Premnitz

Instagram gilt heutzutage als Tor zur jugendlichen Welt. Die digitale Plattform für Foto- und Videografie hat junge Menschen in den letzten Jahren erobert. Um Schülerinnen, Schüler und zukünftige Auszubildende über Arbeitsmöglichkeiten und Unternehmen in der Wirtschaftsregion zu informieren, wurden zur Bewerbung des Instagram-Accounts der Ausbildungskampagne „Was willst du? Lernen.“ am Montag und Dienstag, über 5.000 Flyer an sämtlichen weiterführenden Schulen in Brandenburg an der Havel, Rathenow und Premnitz verteilt.

Die Kampagne wird geführt vom Projektbüro der Wirtschaftsregion Westbrandenburg, von den Wirtschaftsförderungen der Städte Brandenburg an der Havel und Rathenow sowie des Landkreises Havelland, dem Bürgermeister der Stadt Premnitz, Ralf Tebling, und Sebastian Kopke vom Stadtsportbund Brandenburg an der Havel. Unterstützt wurde die Aktion durch Auszubildende regionaler Unternehmen und der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel, durch Studierende der TH Brandenburg, die Schulen und das Staatliche Schulamt Brandenburg an der Havel.

Mit einer App kann am Gewinnspiel teilgenommen werden. Quelle: Projektbüro Wirtschaftsregion Westbrandenburg

Als Anreiz dient ein Gewinnspiel. Dieses läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen bis zum 14. Juni. Teilnehmen können die Jugendlichen, indem dem Account gefolgt, der Beitrag geliked und kommentiert wird. Mögliche Preisgewinne sind eine Polaroid-Kamera sowie mehrere Media-Markt-Gutscheine. Dem Gewinnspiel kann auch unter dem Hashtag #waswillstdulernen auf Instagram gefolgt werden. Die Maßnahme zeigt Wirkung. Bereits nach wenigen Stunden haben sich die Zahlen der Follower und Likes deutlich erhöht. Zudem haben die Jugendlichen schon mehr als 100 Kommentare hinterlassen.

Die Wirtschaftsregion Westbrandenburg betreibt seit März 2019 den Instagram-Account der Ausbildungskampagne zur Berufs- und Studienorientierung (@waswillstdulernen). Auf dem Kanal sollen in der Region erlernbare Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten und die jeweiligen Ausbildungsbetriebe/-einrichtungen vorgestellt werden. Zudem werden Maßnahmen der Ausbildungskampagne wie die Ausbildungsbroschüre, der Berufemarkt Westbrandenburg und die Unternehmensbesuche „Schau mal vorbei!“ auf diesem Kanal beworben und dokumentiert. Mithilfe des Wettbewerbs soll die Bekanntheit des Accounts und der Kampagne in Schülerkreisen steigen.

Von Bernd Geske