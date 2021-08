Premnitz

Was Fabian Kranz vor knapp zwei Wochen erlebte, lässt sich kaum in Worte fassen. Die Zerstörung im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz, die die meisten nur aus den Medien kennen, hat er mit eigenen Augen gesehen. Der gebürtige Premnitzer lebt nicht etwa in der Gegend. Er hat sich einfach spontan auf den Weg dorthin gemacht, weil er helfen wollte.

„Ich bin zur Zeit arbeitslos und dachte mir, bevor ich mir hier die Bilder im Fernsehen anschaue, fahre ich lieber dort hin und packe mit an“, sagt Fabian Kranz. Zunächst hatte er versucht, sich einer Hilfsgruppe anzuschließen.

Weil das nicht gelang, setzte er sich ins Auto und fuhr allein los. Am 23. Juli, einem Samstag, kam er im Krisengebiet an, wurde aber zunächst von der Polizei abgewiesen, weil bereits zu viele Autos die Orte verstopften.

Der 33-Jährige ließ sich davon nicht abhalten. Er parkte unter einer Autobahnbrücke und machte sich zu Fuß auf den Weg. „Ich lief in einen Ort hinein, ein Nachbardorf von Ahrweiler, und war total überwältigt. Die Menschen kamen auf mich zu, boten mir Essen an, was mir sehr unangenehm war, und nahmen mich mit offenen Armen in Empfang“, berichtet Fabian Kranz.

Flutopfer berichten von ihren Erlebnissen

Er hatte sich vorab überlegt, als Baggerfahrer vor Ort einzuspringen. Daraus wurde aber nichts. Also suchte er sich zunächst selbst Arbeit, indem er die Hausbesitzer direkt ansprach. „Sie konnten gar nicht fassen, wie viele Menschen nach und nach anreisten, um zu helfen“, sagt Kranz. Er half unter anderem, die zerstörten Gebäude zu entkernen, riss Fließen, Dämmung und Beton raus und kam dabei mit den Menschen vor Ort ins Gespräch.

Fabian Kranz spürte, dass das, was die Menschen dort erleben mussten, deutliche Spuren auf ihren Seelen hinterlassen hat. Einige seien traumatisiert gewesen, andere wütend und enttäuscht, weil sie so spät gewarnt wurden. Nicht wenige hätten zudem gehört, dass Helfer teilweise nicht in das Katastrophengebiet reingelassen wurden.

Einsatz in der Flutregion in Rheinland-Pfalz, Ahrweiler. Quelle: Alexander Bergenroth

„Ein Mann, dem ich zur Hand ging, erzählte mir, wie er die hereinbrechende Flut erlebte. Er habe helfen wollen, aber es sei alles so schnell gegangen. Die Fluten hätten alles weggerissen. Er konnte nur noch die eigene Familie retten“, erzählt Kranz. Gemeinsam mit weiteren Helfern und Betroffenen konnte er in einem Hotel in den Weinbergen übernachten. Die Besitzer boten die Zimmer kostenfrei an.

In einer Grundschule koordinierten Freiwillige die Arbeiten und registrierten die Namen der Helfer. Hier gab man Lebensmittel, Werkzeuge, Medikamente, Kleidung und Spielzeug heraus, das Fabian Kranz und seine Mitstreiter an die Bewohner verteilten. Alles sei hervorragend organisiert gewesen.

Spendenaufruf über Facebook

Letzte Woche nahm sich Kranz eine Auszeit, um für seinen Sohn da zu sein. Nun will er ins Katastrophengebiet zurückkehren. Um nicht mit leeren Händen anzukommen, klapperte er in Rathenow, Premnitz und Brandenburg/Havel zig Unternehmen ab und bat um Unterstützung.

Unter anderem werden Stemmwerkzeug, Transporter und Minibagger gebraucht. Die meisten Unternehmer hätten auf seine Anfrage positiv reagiert, konkret helfen konnten aber die wenigsten. Immerhin hat ein Autohaus in Aussicht gestellt, einen Transporter beizusteuern.

Zudem hat Fabian Kranz einen Spendenaufruf über Facebook gestartet, der innerhalb von drei Tagen 540 Euro einbrachte. Und Fabian Kranz hat seinen Kofferraum voll geladen mit Blumen. Darauf hatte ihn seine Tante gebracht. Die meinte, in all dem Schutt und dem Grau der Zerstörung, das die Flut verursacht hat, würden sich die Menschen sicher über etwas Buntes, einen Blumengruß der Hoffnung freuen.

Der gebürtige Premnitzer Fabian Kranz nimmt Blumen mit nach Rheinland-Pfalz ins Krisengebiet. Quelle: Christin Schmidt

Am Mittwoch brach der gebürtige Premnitzer, der inzwischen in der Nähe von Templin lebt, erneut in Richtung Ahrweiler auf, begleitet von guten Wünschen seiner Familie, die stolz auf ihn ist und seine Aktion unterstützt.

Kranz weiß, wenn er ankommt, wird er nicht allein sein. Bereits bei seinem ersten Besuch traf er Helfer aus der Schweiz, aus Dresden, der Uckermark, sehr viele kamen aus Köln und der betroffenen Region. Darunter auch Menschen, die aufgrund persönlicher Probleme ein Programm absolvieren, an dem auch Kranz gerade teilnimmt

„Das Programm ,Feel different’ hat mich inspiriert, dort hinzufahren. Inzwischen kann ich sagen, dass das Helfen vor Ort auch mir selbst geholfen hat. Ich habe über Jahre eine emotionale Schutzmauer aufgebaut und mir nicht helfen lassen. Jetzt ist vieles aufgebrochen, ich konnte Weinen, das Ganze hat mich unheimlich bewegt. Wer so etwas erlebt hat, denkt danach anders“, ist sich Kranz sicher. Noch nie habe er eine solche Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft erfahren, einen so starken Zusammenhalt.

In einer Woche kehrt er für die Einschulung seines Sohnes in die Heimat zurück. Danach, so sagt Fabian Kranz, will er noch einmal ins Katastrophengebiet fahren und seine Hilfe anbieten.

Von Christin Schmidt