Premnitz

Blaulicht, Sirenen und jede Menge Einsatzfahrzeuge. Beim Unternehmen Domo Engineering Plastics im Industriepark Premnitz hat es am Mittwochabend eine Gefahrengutübung gegeben. Feuerwehrleute in speziellen Schutzanzügen gingen in die Anlagen. Unternehmen und Führungskräfte der Feuerwehr hatten es bis zum Auslösen des Alarms streng geheim gehalten, dass eine Übung geplant war. Nicht einmal die Polizei soll etwas gewusst haben.

Zur Galerie Im Industriepark Premnitz ist bei der Domo Engineering Plastics GmbH der Ernstfall geprobt worden.

Domo Engineering Plastics produziert nach Kundenwunsch verschiedenartige Kunststoffe für den Einsatz in vielen Branchen der Industrie.

Von Bernd Geske