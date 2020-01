Gesundheitszentrum ist wieder erreichbar

Premnitz

Das Gesundheitszentrum Premnitz ist wieder per Telefon erreichbar. Wie dessen Geschäftsführerin Katja Schultz bestätigt, kommen seit Donnerstagabend wieder Anrufe durch zu den vier Arztpraxen und der Physiotherapie des Gesundheitszentrums. Auch die Ambulante Pflege sei wieder erreichbar.

„Wir freuen uns“, sagt die Geschäftsführerin, „es funktioniert alles wieder.“ Woran es gelegen habe, dass die Einrichtungen seit Anfang Dezember nicht mehr angerufen werden konnten, könne sie technisch detailliert nicht erklären, räumt Katja Schultz ein. Klar sei aber, dass das Problem am Donnerstag behoben werden konnte, als Fachleute des Netzanbieters RFT kabel und des IT-Dienstleisters der Havelland-Kliniken gemeinsam das Problem untersuchten.

Stromausfall im Dezember

Das Gesundheitszentrum Premnitz war bis vor Kurzem in argen Schwierigkeiten, weil nach einem Stromausfall Anfang Dezember dessen Einrichtungen nicht mehr von außen angerufen werden konnten. Das Gesundheitszentrum hatte unter anderem in Aushängen an den Türen der Praxen darauf hingewiesen, dass man die Ursache des Fehlers beim eigenen Netzanbieter RFT kabel vermutet, der seinen Sitz in Brandenburg/H. hat.

In einer Pressemitteilung hat RFT kabel erklärt, die Telefonate hätten „wegen einer fehlerhaften Softwareprogrammierung innerhalb der Telekommunikationsanlage des Gesundheitszentrums nicht durchgestellt werden können“. Das ursprüngliche Programm zur Fehlerbeseitigung sei „obsolet“ geworden, weil Ende November die Signaleinstellungen geändert wurden. Das habe die Durchwahl in die Praxen verhindert. Die Funktionalität des RFT-Netzes sei jederzeit vorhanden gewesen, so das Unternehmen, da die Anrufe auf der Telefonanlage des Gesundheitszentrums eingingen.

Von Bernd Geske