Premnitz

Das Gelände der Grundschule Am Dachsberg war auch in diesem Jahr wieder der Ort, an dem die Stadt Premnitz ihre Feier zum Internationalen Kindertag ausgerichtet hat. Von 9 Uhr morgens an war bis kurz nach dem Mittagessen dafür gesorgt, dass die Mädchen und Jungen sich auf vielfältigste Art betätigen und amüsieren konnten.

Weithin über das Gelände scholl die Musik, die Dennis Büttner auflegte. Er veranstaltete auch einen Singwettbewerb und ermittelte mit einem Lärmmessgerät, wer am lautesten kreischen konnte.

Aufgefahren war die Kreissportjugend mit ihrem Spielmobil. Aufgestellt wurden zwei Hopseburgen, die ständig belagert waren, und ein Kletterturm, der von einem Luftkissenboden umgeben ist. Auf dem hinteren Rasenplatz rollte die Sportjugend ein Dutzend große Bubble-Soccer-Bälle aus. Die Mädchen und Jungen konnten in die luftgepolsterten Bälle hinein kriechen, um dann an einem Fußballspiel teilzunehmen oder sich einfach nur so als „lebender Ball“ zu fühlen.

Zielwerfen bei der Awo. Quelle: Bernd Geske

Pausenlos waren die kleinen Spaßfahrzeuge in Bewegung, die das Spielmobil mitgebracht hatte.

Die Premnitzer Schule „Sophie Scholl“ für Sozialwesen, deren Träger die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist, hatte ein buntes Programm aufgefahren. Die Kinder konnten sich dort schminken oder die Gesichter bemalen lassen. Sie konnten auch unter Anleitung basteln oder malen.

Awo mit vielen Angeboten

Die Awo hatte außerdem einen Stand zum Büchsenwerfen aufgebaut, der so begehrt war, dass sich dort ständig kleine Warteschlangen bildeten. Nicht zuletzt verschenke sie frisch mit Helium gefüllte Luftballons. Die Premnitzer Jugendhilfestation „Kisy“, die auch zur Awo gehört, hatte in einem Gang des Schulhauses einen Stand zum Malen und Basteln aufgestellt. Der Premnitzer Jugendclub „Preju“ lud zum Bogenschießen ein.

Die Freiwillige Feuerwehr Premnitz hatte wie immer zugesagt, den Kindern etwas über Brandschutz und das Löschen von Feuern zu zeigen und zu erklären. Leider hatte es aber in der Nacht zuvor einen Einsatz gegeben, so dass die Erklärungen zum Brandschutz abgesagt werden mussten.

Dreh Dich, Kletterpyramide! Quelle: Bernd Geske

Noch vor 10 Uhr wurde aber trotzdem ein großes Feuerwehrauto vorgefahren, mit dem die Mädchen und Jungen eine Runde mitfahren durften. Selbstverständlich ertönte während jeder Fahrt auch mal das Martinshorn.

Erstmals dabei war Gaukler „Dalli“ aus Berlin. Aus Ballons formte er Luftskulpturen für die Kinder: Katzen, Hunde, Eichhörnchen und sogar dünne grüne Männchen aus einer fernen Galaxis ließ er entstehen, mit denen die Kinder stolz über den Schulhof zogen.

Am wichtigsten: Spaß

Erstmals war Werena Herrmann von der Stadtverwaltung für die Organisation der Kindertagsfeier verantwortlich. „Am wichtigsten ist, dass die Kinder Spaß haben“, resümierte sie, „und wenn ich mich so umschaue, dann sieht es ganz danach aus.“

Zur großen Form lief bei der Kindertagsfeier wieder der Förderverein der Grundschule auf. Wie Michael Wischer vom Vereinsvorstand sagte, hatten viele Eltern Kuchen gebacken und Salate gemacht, von denen die Kinder nehmen konnten. Der Verein stellte Obstteller und Getränke bereit. Nicht zuletzt konnten die Kinder zum Mittagessen aus Hot Dogs, Bratwurst und Milchreis wählen.

Die Stadt bezahlt

Die Stadt hatte die Kosten übernommen, die Kinder mussten nichts bezahlen. Zehn Mitglieder des Fördervereins und zehn Lehrkräfte der Schule sorgten dafür, dass die Speisen- und Getränkeausgabe reibungslos funktionierte.

Bürgermeister Ralf Tebling nutzte seine kurze Begrüßungsansprache, um den Kindern ein paar Zahlen nahezubringen. Nach seiner Frage, wie viele Nullen eine Million habe, erklärte er, dass die Stadt für den (noch laufenden) Erweiterungsanbau der Schule eine Million Euro ausgibt. 20.000 würden dieses Jahr für eine neue Weitsprunganlage ausgegeben, 75.000 Euro gebe die Stadt für Brandschutz an der Schule aus und 50.000 Euro würden für Malerarbeiten und Reparaturen in die Hand genommen.

Von Bernd Geske