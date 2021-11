Premnitz

Zu einem Großeinsatz wurden die Premnitzer Feuerwehren in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in Premnitz zum Garagenkomplex in der Straße Am Fenn alarmiert. Wie die Polizei jetzt mitteilte, brannte eine Garage vollkommen aus, weitere sechs wurden beschädigt.

Wie Tobias Bärmann, der den Einsatz der Feuerwehren leitete, sagte, wurden die Wehren um 22.30 Uhr alarmiert. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Daraufhin begaben sich Polizei und Feuerwehr zum Einsatzort. Die Feuerwehr Rathenow wurde hinzugerufen.

„Eine Garage stand in Flammen“, so Tobias Bärmann. Eine weitere sei ebenfalls zerstört worden. Dazu – das wiederum vermeldete die Polizei – seien weitere Garagen beschädigt worden.

Immer wieder Glutnester

Weil sich immer wieder Glutnester auf den Garagendächern entwickelten, trugen Feuerwehrleute die Garagendächer ab. Während die Feuerwehr damit beschäftigt war, das Feuer zu löschen, suchten Polizeibeamte die Umgebung ab.

Der Garagenkomplex in der Straße Am Fenn liegt hinter einer Kleingartenkolonie. Hier gibt es wenige Passanten. Die Suche nach Zeugen oder anderen Personen blieb ohne Erfolg.

„Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand von einer leerstehenden Garage ausgegangen und hatte auf die umliegenden Garagen übergegriffen. Mindestens ein Fahrzeug, das in einer der Garagen geparkt war, wurde dabei beschädigt.“ Das teilte Polizeisprecherin Stefanie Wagner Leppin mit.

Eine Garage brannte komplett aus. Quelle: Kay Harzmann

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Verletzt wurde niemand, ließ Tobias Bärmann wissen. Die Kriminalpolizei kümmert sich derweil um die Brandursache. „Das war bisher unklar und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei“, so Stefanie Wagner-Leppin. Am Mittwoch untersuchte ein Kriminaltechniker den Brandort.

Die Polizei hat den Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt. Daher wurde eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehren war gegen 4 Uhr am Mittwoch beendet. Die Feuerwehr Rathenow rückte bereits vorher ab. „Zu Spitzenzeiten hatten wir 54 Feuerwehrleute im Einsatz“, sagte Bärmann.

Tobias Bärmann leitete den Einsatz. Quelle: Bernd Geske

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und fragt: Wer hat am Dienstagabend in der Nähe des Garagenkomplexes in der Straße Am Fenn in Premnitz Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten?

Zeugen gesucht

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322 275-0 entgegen. Alternativ können Zeugen auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis nutzen oder sich an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Von Joachim Wilisch