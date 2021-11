Gutachter loben Premnitz: „Starke und attraktive Nahversorgung für alle“

Premnitz

Aus vollkommen freien Stücken legt die Stadt Premnitz zur Ausschussrunde der Stadtverordneten und schließlich zur Stadtverordnetenversammlung das soeben fertiggestellte Nahversorgungskonzept nicht vor.

Wie berichtet, will Norma in Döberitz, etwas entfernt von seinem aktuellen Standort, einen neuen Markt errichten. In dem Zusammenhang sind eine Flächennutzungsplanänderung und ein Bebauungsplan „Norma Döberitz“ auf den Weg gebracht worden.

Nun hat die Landesplanung in Potsdam Widerspruch erhoben. Die Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungsplan können nur dann weiter verfolgt werden, wenn die Stadt Premnitz ein Nahversorgungskonzept vorlegt. Das ist nun geschehen und die Kommunalpolitiker müssen es beschließen.

Alles beleuchtet

Auf rund 40 Seiten beleuchtet die BBE Handelsberatung aus Leipzig diverse Grundlagen, die für das Konzept sozusagen die Basis sind. Dazu gehören Kaufkraft, Kaufverhalten und Altersstrukturen. Auch die Rolle des Onlinehandels wird näher beleuchtet.

Aus dem Konzept leitet Projektleiterin Ute Menrath insgesamt vier Handlungsleitlinien ab, die aufzeigen, wie sich Handel, Handwerk und Gewerbe sowie Dienstleistungen in Premnitz und den Ortsteilen entwickeln können.

Der Norma-Markt in Döberitz. Quelle: Bernd Geske

Der Status quo ist stark von der Erkenntnis geprägt, die sich aus den Stadtumbauprogrammen des Landes ergeben hat: Stärkung der Innenstädte. In Premnitz fokussiert sich der Versorgungsbereich klar abgegrenzt auf das so genannte Neue Zentrum mit dem großen Edeka-Center, einigen Einzelhandelsgeschäften in der Havelpassage und dem Gesundheitszentrum. Daneben sind Bankfilialen und das Rathaus zu finden.

Dieser zentrale Versorgungsbereich Innenstadt hat bei allen Überlegungen Priorität, heißt es in dem Konzept. Will heißen, dass die Stadt auch in Zukunft hier Schwerpunkte setzen muss.

Umfassend und attraktiv

Ute Menrath lobt: „Aktuell ist bereits ein umfassendes und attraktives Angebot vorhanden, dabei ergänzen sich der Lebensmitteldiscounter Lidl und das Edeka-Center als Vollsortimenter in einer gemeinsamen Magnetwirkung.“

Der Handel und hier insbesondere die Nahversorgung übernehme auch in Zukunft die Schlüsselrolle für eine lebendige Innenstadt. „Daran sollen sich auch die Perspektiven ausrichten, heißt es in dem Gutachten. Kundenmagneten stärken Stück für Stück die Innenstadt.

Auch ein wichtiges Geschäft. Die Apotheke im Gesundheitszentrum. Quelle: Bernd Geske

Im Umfeld gebe es in Premnitz zudem einen attraktiven Branchenmix aus Einzelhandel, Gaststätten, Dienstleistung und Behörden. Darum wird in dem Konzept empfohlen, die Premnitzer Innenstadt so weiter zu entwickeln, dass sie für die Neuansiedlung von Händlern attraktiv ist.

Zwei so genannte Nahversorgungslagen haben die Gutachter identifiziert – im neuen Zentrum und rund um den Lidl-Markt. Zudem wird der Norma-Markt in Döberitz erwähnt, der in ein neues Gebäude umziehen will.

Kunden im Netz halten

Die Stadt Premnitz habe die Möglichkeit, weitere Nahversorgungsgebiete zu definieren. Wichtig sei, dass die Geschäfte zu Fuß zu erreichen sind und dass die Läden eine eigenständige Versorgungsfunktion übernehmen. Auf gar keinen Fall dürfen sich neue Versorgungsbereiche negativ auf die bestehenden auswirken. Das heißt, es ist nichts gewonnen, wenn ein neues Versorgungszentrum in einem anderen die Kunden abzieht.

Insofern gehen die Gutachter für die Stadt Premnitz davon aus, dass hier im Grunde die optimale Versorgung besteht. Anders ist das in den Ortsteilen, wobei es in Döberitz den Norma-Markt am aktuellen Standort gibt.

Das Zentrum in Premnitz – zur Vorweihnachtszeit ist es besonders stark frequentiert. Quelle: Norbert Stein

In Wohngebieten, die sich ein Stück weg von den Nahversorgungsbereichen befinden, könne die Stadt darum eigene kleinteilige Versorgungslösungen anbieten. „Die wirtschaftliche Dimension ist auf die Tragfähigkeit als Lebensmittelhandel abgestimmt“, so Ute Menrath.

Vorbild USA?

Es gebe für solche Zwecke den so genannten „Convienience-Laden – eine Art Gemischtwarengeschäft. Vorbilder stammen aus den Vereinigten Staaten. Sie haben nicht mehr als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche und sind auch für kleinere Ortsteile ein geeignetes Format. Für die Stadt Premnitz sähen die Gutachter aber nur noch im Ortsteil Mögelin Bedarf.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung hat das Thema auf einer Sitzung am Dienstag abgehandelt. Die Stadtverordneten entscheiden am 2. Dezember.

Von Joachim Wilisch