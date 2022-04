Am 1. April wurde am Amtsgericht Potsdam das Insolvenzverfahren über die HZD Havelländische Druckguss in Premnitz eröffnet. Das Unternehmen war wegen hoher Rohstoffpreise – insbesondere für Zink – in Schwierigkeiten geraten. Nun zeigt sich der Insolvenzverwalter optimistisch.